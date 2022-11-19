Войска РФ направили более 60 снарядов по Никопольщине: под огнем гражданская инфраструктура
Ночью 19 ноября оккупанты били по трем общинам Никопольщины, населенные пункты обстреляли более 60 раз из "градов" и тяжелой артиллерии
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмм.
В ночь с 18 на 19 ноября оккупанты били по трем общинам Никопольского района: Никопольской, Марганецкой и Мировской.
Информируется, что войска РФ обстреляли города и села из "градов" и тяжелой артиллерии более 60 снарядов. Предварительно пострадавших нет.
Глава ОВА пишет, что в результате вражеских действий повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобиль.
"В других районах ночь с тревогой и без ударов. И на эту минуту спокойно", - добавляет Валентин Резниченко.
- Напомним, что о хронике боевых действий от Генерального штаба ВСУ за 18 ноября можно прочесть в материале Еспресо по ссылке .
- В пятницу, 18 ноября, Россия обстреляла из РСЗО и танков Чернобаевку, речной порт и жилые кварталы Херсона.
- Вечером пятницы оккупанты наносили удар по Запорожью: поврежден объект промышленной инфраструктуры.
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