Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмм.

В ночь с 18 на 19 ноября оккупанты били по трем общинам Никопольского района: Никопольской, Марганецкой и Мировской.

Информируется, что войска РФ обстреляли города и села из "градов" и тяжелой артиллерии более 60 снарядов. Предварительно пострадавших нет.

Глава ОВА пишет, что в результате вражеских действий повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобиль.

"В других районах ночь с тревогой и без ударов. И на эту минуту спокойно", - добавляет Валентин Резниченко.

Напомним, что о хронике боевых действий от Генерального штаба ВСУ за 18 ноября можно прочесть в материале Еспресо по ссылке .

В пятницу, 18 ноября, Россия обстреляла из РСЗО и танков Чернобаевку, речной порт и жилые кварталы Херсона.

Вечером пятницы оккупанты наносили удар по Запорожью: поврежден объект промышленной инфраструктуры.

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