Войска РФ нанесли ракетный удар на Днепропетровщине, есть погибший
Российские войска в ночь на 24 апреля нанесли ракетный удар по Павлоградскому району Днепропетровской области
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
Российские войска обстреляли ракетами Павлоградский район Днепропетровщины этой ночью. В результате обстрела погиб 48-летний мужчина, повреждена железнодорожная инфраструктура.
"У нас три ночных "прилета" в Павлоградском районе. Ракета попала в железнодорожную инфраструктуру. Погиб 48-летний мужчина. Уничтожено 8 зданий", - говорится в сообщении.
Также сообщают, что под завалами оказались три легковых автомобиля и один грузовик. Взрывной волной выбило стекла и заблокировало двери в жилом доме рядом. Две ракеты попали в промышленное предприятие. Разрушено производственное здание.
- 23 апреля россияне сбросили ракету на окраину села в Днепропетровской области и повредили газовую трубу низкого давления.
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