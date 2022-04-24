Войска РФ нанесли ракетный удар на Днепропетровщине, есть погибший

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.



Российские войска обстреляли ракетами Павлоградский район Днепропетровщины этой ночью. В результате обстрела погиб 48-летний мужчина, повреждена железнодорожная инфраструктура.

"У нас три ночных "прилета" в Павлоградском районе. Ракета попала в железнодорожную инфраструктуру. Погиб 48-летний мужчина. Уничтожено 8 зданий", - говорится в сообщении.

Также сообщают, что под завалами оказались три легковых автомобиля и один грузовик. Взрывной волной выбило стекла и заблокировало двери в жилом доме рядом. Две ракеты попали в промышленное предприятие. Разрушено производственное здание.

23 апреля россияне сбросили ракету на окраину села в Днепропетровской области и повредили газовую трубу низкого давления.