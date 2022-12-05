Войска РФ нанесли 7 ракетных и 32 авиационных удара в течение суток
В течение 4 декабря противник нанес 7 ракетных и 32 авиационных удара, а также совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения
Об этом в утренней сводке 5 декабря передает Генштаб ВСУ.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Площадка и Белогоровка на Луганщине и Берестове, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Клещиевка, Андреевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.
Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском направлении враг совершил минометные обстрелы населенных пунктов Сопич, Сварково и Заруцкое Сумской области.
На Слобожанском направлении обстрелов из разнокалиберной артиллерии, со стороны противника, подверглись районы населенных пунктов Тимофеевка, Стрелка, Старица, Бугроватка, Огурцово, Волчанск, Бочково, Малая Волчья, Двуречная, Тавильжанка и Богдановское Харьковской области.
В Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Вишневое Харьковской области; Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка, Площадка в Луганской области и Ямполевка и Андреевка Донецкой области.
На Бахмутском и Авдиевском направлениях кафиры сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий и пытаются улучшить тактическое положение. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Соледар, Часов Яр, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Клищиевка, Опытное, Курдюмовка, Железное, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Весе, Красное.
- Как известно, в Новопавловском и Запорожском направлениях враг ведет оборону. Огневого поражения 4 декабря потерпели районы населенных пунктов Новоселка, Нескучное, Золотая Нива и Пречистовка Донецкой области и Новоандреевка, Новоданиловка, Железнодорожное, Гуляйполе, Красное и Дорожнянка Запорожской области. В Запорожье ВСУ ликвидировали 10 оккупантов и ранили 30.
- А в Херсонском направлении враг обстрелял из артиллерии районы более двадцати населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Российские оккупанты также не прекращают огневого террора гражданского населения города Херсона. В Скадовском районе захватчики ужесточили административно-полицейский режим и ввели комендантский час.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.66
Покупка 39.66Продажа 40.35
-
EUR
Покупка 40.59Продажа 41.67
- Актуальное
- Важное