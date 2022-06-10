Войска РФ находятся в примерно 10 населенных пунктах Беларуси, - МОУ
Российские войска размещены на территории около десяти населенных пунктов в Беларуси
Об этом сообщил представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник в эфире телемарафона, передает НВ.
"О российских войсках сразу скажу: они там есть. Я не скажу вам точное количество, но дислоцируются российские подразделения. Около десяти населенных пунктов, где военные армии России есть. Кроме того, мы знаем об оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер", которые также развернуты. на территории Беларуси", - сказал он.
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По словам Мотузяныка, белорусские военные несколько недель якобы прикрывают участок границы с Украиной, но это демонстрационные действия.
"Возможное нападение Украины на территорию Беларуси звучит гораздо смешнее, чем возможное нападение на территорию России. Это больше демонстрационные действия, в частности, со стороны подразделений российской армии. И основная цель - это оттянуть наши силы, не допустить их опрокидывание", - подытожил спикер.
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