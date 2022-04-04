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Войска РФ накапливают личный состав, технику и готовятся к прорыву области, - глава Луганской ОВА

4 апреля, 2022 понедельник
09:15
война с Россией

Войска Российской Федерации накапливают личный состав и военную технику, готовятся к прорыву области

Об этом в своем эфире телеканала "Рада" сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По его информации, оккупационные войска РФ накапливают военную технику и личный состав в направлении Луганской области.

"Идет огромное накопление личного состава техники, готовятся к огромному прорыву", - добавляет Гайдай.

Также, по его словам, в ночь на 4 апреля была попытка российских войск совершить прорыв в районе Рубежного, но Вооруженные Силы Украины отразили атаку врага. В частности, ВСУ вывели из строя несколько российских танков, ликвидированы десятки вражеских пехотинцев.

"Враг не остановится, они не будут делать точечные обстрелы по объектам, они будут уничтожать все на своем пути. Мобилизация украинцев идет, но они их используют как пушечное мясо", - сообщил также глава ОГА.


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Новости
Рубежное
Сергей Гайдай
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