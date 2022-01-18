Войска РФ начали прибывать в Беларусь для совместных учений, которые продлятся с 10 по 20 февраля
Первые российские подразделения, которые будут участвовать в совместных военных учениях "Союзная решимость-2022" с 10 по 20 февраля, уже прибыли в Беларусь
Об этом сообщают РИА-Новости, а также пресс-служба министерства обороны Беларуси.
Совместные военные учения "Союзная решимость-2022" РФ и Беларуси пройдут с 10 по 20 февраля. Отмечается, что они будут проходить на западных и южных границах республики, то есть со стороны Украины, Польши и Балтийских стран.
"Практические действия войск пройдут на полигонах "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский", а также на отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи", - заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
Минобороны Беларуси сообщает, что российские военные уже начали прибывать в страну.
"В соответствии с утвержденным замыслом проверки сил реагирования Союзного государства на территорию Республики Беларусь начали прибывать подразделения из состава Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что, поскольку проверка внезапна, прибытие войск будет осуществляться на протяжении всего первого этапа.
- Напомним, Беларусь анонсировала внезапную проверку сил реагирования Союзного государства из-за "наращивания военного контингента" у их границ перед совместными учениями с РФ.
- Александр Лукашенко заявил, что в феврале Беларусь совместно с Россией проведет военные учения на западных и южных границах страны.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.22
Покупка 28.22Продажа 28.55
-
EUR
Покупка 32.1Продажа 32.56
- Актуальное
- Важное