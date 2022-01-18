Войска РФ начали прибывать в Беларусь для совместных учений, которые продлятся с 10 по 20 февраля

Об этом сообщают РИА-Новости, а также пресс-служба министерства обороны Беларуси.



Совместные военные учения "Союзная решимость-2022" РФ и Беларуси пройдут с 10 по 20 февраля. Отмечается, что они будут проходить на западных и южных границах республики, то есть со стороны Украины, Польши и Балтийских стран.



"Практические действия войск пройдут на полигонах "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский", а также на отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи", - заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.



Минобороны Беларуси сообщает, что российские военные уже начали прибывать в страну.



"В соответствии с утвержденным замыслом проверки сил реагирования Союзного государства на территорию Республики Беларусь начали прибывать подразделения из состава Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.



В министерстве отметили, что, поскольку проверка внезапна, прибытие войск будет осуществляться на протяжении всего первого этапа.

Напомним, Беларусь анонсировала внезапную проверку сил реагирования Союзного государства из-за "наращивания военного контингента" у их границ перед совместными учениями с РФ.

Александр Лукашенко заявил, что в феврале Беларусь совместно с Россией проведет военные учения на западных и южных границах страны.