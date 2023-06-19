Войска РФ на Луганщине получили приказ в случае отступления оставлять за собой "выжженную" землю, - военный эксперт Коваленко
Командиры подразделений войск РФ вблизи Сватова, Креминной, Рубежного, Счастья получили приказ разрушать всю гражданскую инфраструктуру в случае отступления
Об этом в эфире Еспресо рассказал военный эксперт Александр Коваленко.
"Есть очень интересное явление. На прошлой неделе командиры подразделений российских войск вблизи Сватова, Креминной, Рубежного, Счастья получили необычный приказ для этого плацдарма. Приказ о том, что в случае отступления они должны оставлять после себя "выжженную" землю - уничтожать фактически все объекты инфраструктуры. Очистные сооружения, подстанции, гидростанции, плотины - полностью разрушать всю гражданскую инфраструктуру, которую будут покидать во время отступления", - сказал он.
Коваленко добавил, что возникает вопрос, почему именно на Луганщине оккупанты первыми получили этот приказ.
"Я не знаю, какие планы у Генштаба ВСУ. Если есть такой приказ, то российское командование реально рассматривает вероятность отступления с тех или иных локаций. Мы же понимаем, в связи с какими событиями это может произойти", - подытожил эксперт.
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