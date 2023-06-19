Об этом в эфире Еспресо рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

"Есть очень интересное явление. На прошлой неделе командиры подразделений российских войск вблизи Сватова, Креминной, Рубежного, Счастья получили необычный приказ для этого плацдарма. Приказ о том, что в случае отступления они должны оставлять после себя "выжженную" землю - уничтожать фактически все объекты инфраструктуры. Очистные сооружения, подстанции, гидростанции, плотины - полностью разрушать всю гражданскую инфраструктуру, которую будут покидать во время отступления", - сказал он.

Коваленко добавил, что возникает вопрос, почему именно на Луганщине оккупанты первыми получили этот приказ.

"Я не знаю, какие планы у Генштаба ВСУ. Если есть такой приказ, то российское командование реально рассматривает вероятность отступления с тех или иных локаций. Мы же понимаем, в связи с какими событиями это может произойти", - подытожил эксперт.