Об этом сообщает ОК "Север".

Сообщается, что в районе Тимоновичей с 10.00 до 10.05 было зафиксировано 6 приходов, вероятно из миномета 120 мм.

При этом в результате обстрела нет потерь среди личного состава или техники. Также не поступали данные о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры.