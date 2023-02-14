Войска РФ минометами обстреляли приграничье Черниговщины
Российские оккупанты 14 февраля в очередной раз атаковали приграничье Черниговской области
Об этом сообщает ОК "Север".
Сообщается, что в районе Тимоновичей с 10.00 до 10.05 было зафиксировано 6 приходов, вероятно из миномета 120 мм.
При этом в результате обстрела нет потерь среди личного состава или техники. Также не поступали данные о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры.
- В понедельник, 13 февраля, российские оккупанты обстреляли 8 территориальных громад области: Белопольскую, Юнаковскую, Миропольскую, Эсманскую, Краснопольскую, Глуховскую, Великописаревскую и Шалыгинскую.
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