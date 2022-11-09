Войска РФ минируют пригород Мариуполя, - мэр
Оккупанты начали минирование грунтовых дорог и полей недалеко от Мариуполя
Об этом мэр Мариуполя Петр Андрющенко написал в телеграме.
Оккупанты начали минирование грунтовых дорог и полей недалеко от Мариуполя. Линия укрепления расположена вдоль следующих населенных пунктов: Агробаза - Бердянское - Шевченко - Приазовское.
"Не только установкой "зубов дракона" оккупанты укрепляют пригород", - отмечает Андрющенко.
Мэр также сообщает, что эти факты указывают на ускоренное и усиленное укрепление Мариуполя.
- 2 ноября Петр Андрющенко рассказал, что россияне активно используют город как логистический путь в Крым.
- 8 ноября британская разведка сообщила, что Россия начала строительство оборонительных сооружений вокруг оккупированного Мариуполя. Также эксперты подчеркнули: "Для этого захватчики используют работу двух заводов, производящих бетонные пирамидальные противотанковые сооружения, известные как "зубы дракона".
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