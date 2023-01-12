Войска РФ из минометов били по приграничной Черниговщине, - ОК "Север"
Утром 12 января захватчики нанесли несколько ударов по приграничной Черниговщине: ОК "Север" сообщает о 19 "приходах"
Об этом проинформировала пресс-служба ОК "Север" на Фейсбуке.
12 января войска РФ в очередной раз обстреляли приграничья Черниговщины из минометов:
- С 07:50 до 08:10, согласно сообщениям, произошло 7 атак. Район населённого пункта Сеньковка, вероятно, поразили из миномета 120 мм.
- С 10:20 до 11:20 известно о 12 "приходах". Район населённого пункта Карповичи, отмечается, могли атаковать с калибра 120 мм.
"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Потерь среди личного состава и техники нет", - резюмировали в ОК "Север".
- Напомним, за день 11 января в Сумской области зафиксировано 7 прилетов в результате российских обстрелов: захватчики обстреляли две пограничные общины.
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