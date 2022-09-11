Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"У россиян есть перспектива каскадного обвала обороны по всей линии фронта. Россиянам потребовался Купянск, чтобы подвозить боеприпасы и другие ресурсы для войск, которые были сосредоточены на вновь захваченных территориях Луганщины и Донбасса", - пояснил Киричевский.

По его словам, железная дорога через Купянск - это был единственный маршрут, чтобы питать российские войска, которые сосредоточены на этой территории.



"Россияне будут пытаться оказывать давление, бросая пушечное мясо и достреливать остатки боекомплекта. Сейчас россияне находятся в том состоянии, что ВСУ удастся удержать оборону в Донецкой области, на тех рубежах, которые есть сейчас", - добавил Киричевский.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с начала сентября Украина вернула под свой контроль более 3 тыс. кв. км территории

Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.09 ориентировочно составляют – 52 650 человек, 2154 танка и 242 самолета.

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