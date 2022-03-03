Войска РФ двигаются к Запорожской АЭС, слышны выстрелы, - мэр Энергодара

Об этом он написал в Telegram.



"Колонна вражеской техники отправилась в направлении атомной электростанции. В городе слышны громкие выстрелы, которые раздаются с той стороны", - написал Орлов.

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