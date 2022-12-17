Войска РФ частично отводят подразделения из Каховки и Новой Каховки

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что военные РФ передислоцируют отдельные подразделения и отводят часть войск из Херсонской области, а именно: населенных пунктов Каховка и Новая Каховка в район поселка городского типа Нижние Сирогозы.

"Среди местных жителей военнослужащие распространяют информацию, что Каховка будет оставлена российскими войсками до конца этого года, поэтому, лояльным местным к оккупантам, предлагают переезд во временно оккупированный украинский Крым", - добавляют в Генштабе.

Напомним, 15 декабря офицер добровольческого формирования "Свободная Украина" Андрей Тетерук в эфире Эспрессо выразил мнение , что лишение врага сухопутного коридора в Крыму и на части Херсонщины и в Запорожской области значительно ослабит способность войск РФ к системному ведению боевых действий.

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