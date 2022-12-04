Войска РФ били по Херсонщине 46 раз, двое получили ранения, один человек погиб
За сутки 3 декабря оккупанты били по Херсонщине 46 раз, под поражением жилой фонд и инфраструктура города
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич в телеграме.
Глава ОВА предоставил актуальную информацию об обстрелах Херсонской области за сутки 3 декабря:
"Российские оккупанты 46 раз обстреляли территорию Херсонщины. Враг бил из артиллерии, танков, минометов, РСЗО по мирным населенным пунктам области".
Ярослав Янушевич отмечает, что россияне в очередной раз нанесли огневое поражение по жилым кварталам Херсона: "есть попадание в частные и многоквартирные дома, также повреждена и другая гражданская инфраструктура города".
Из-за атаки на Херсонщину один человек погиб, еще двое получили ранения разной степени тяжести.
- Напомним, днем ранее Янушевич сообщал об очередной атаке на область: войска РФ за сутки 2 декабря 28 раз обстреляли Херсонщину, известно об одном раненом человеке.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.66
Покупка 39.66Продажа 40.35
-
EUR
Покупка 40.59Продажа 41.67
- Актуальное
- Важное