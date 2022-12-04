Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич в телеграме.

Глава ОВА предоставил актуальную информацию об обстрелах Херсонской области за сутки 3 декабря:

"Российские оккупанты 46 раз обстреляли территорию Херсонщины. Враг бил из артиллерии, танков, минометов, РСЗО по мирным населенным пунктам области".

Ярослав Янушевич отмечает, что россияне в очередной раз нанесли огневое поражение по жилым кварталам Херсона: "есть попадание в частные и многоквартирные дома, также повреждена и другая гражданская инфраструктура города".

Из-за атаки на Херсонщину один человек погиб, еще двое получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, днем ранее Янушевич сообщал об очередной атаке на область: войска РФ за сутки 2 декабря 28 раз обстреляли Херсонщину, известно об одном раненом человеке.

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