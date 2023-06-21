Войска РФ активизировались на Купянском направлении. Украина эвакуировала всех детей из приграничных населенных пунктов

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В последнее время фиксируем активизацию российских окупантов. Враг концентрирует на этом направлении войска, усилил обстрелы Сил обороны Украины, активно использует ДРГ и проводит разведки. Однако россияне получают решительный отпор от ВСУ - несут потери и не имеют успеха", - говорится в сообщении.

Сейчас в Купянском обществе проживает около 11 тыс. человек. Украинские власти уже эвакуировали всех детей из приграничных населенных пунктов Купянщины.

«Все службы приведены к усиленной готовности, и в случае необходимости мы сможем эвакуировать людей из этого направления. быстро", - добавил Синегубов.