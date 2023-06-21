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Войска РФ активизировались на Купянском направлении. Украина эвакуировала всех детей из приграничных населенных пунктов

21 июня, 2023 среда
17:45
Война с Россией

В Харьковской области российские террористические войска активизировали свои действия на Купянском направлении

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В последнее время фиксируем активизацию российских окупантов. Враг концентрирует на этом направлении войска, усилил обстрелы Сил обороны Украины, активно использует ДРГ и проводит разведки. Однако россияне получают решительный отпор от ВСУ - несут потери и не имеют успеха", - говорится в сообщении.

Сейчас в Купянском обществе проживает около 11 тыс. человек. Украинские власти уже эвакуировали всех детей из приграничных населенных пунктов Купянщины.

«Все службы приведены к усиленной готовности, и в случае необходимости мы сможем эвакуировать людей из этого направления. быстро", - добавил Синегубов.

  • 21 июня командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады Юрий Федоренко отметил, что на Купянском направлении более двух недель враг пытается штурмовать позиции ВСУ подразделениями "Шторм Z" .
Украина
Россия
военные силы Украины
Харковщина
Военные новости
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2023, среда
21 июня
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