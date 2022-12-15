Об этом проинформировал глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич в телеграммах.

В течение 14 декабря россияне 86 раз обстреляли Херсонскую область из артиллерии, РСЗО, танков, минометов и БПЛА.

Под вражеским огнем оказались жилые кварталы областного центра. Также оккупанты в Херсоне попали в судостроительный завод, образовательное учреждение, склады, помещения газеты, школу, магазин, здание Херсонской ОГА, частные и многоквартирные дома.

Из-за атаки войск РФ три человека погибли, еще 13 получили ранения.

Напомним, 14 декабря войска РФ нанесли удар с РСЗО по Херсону: под поражением оказалось здание областной администрации, председатель ОВА опубликовал фото последствий обстрела.

Тогда же из-за российской агрессии в Херсоне погиб 8-летний мальчик.

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