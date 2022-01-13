Войска противовоздушной обороны Украины провели тренировки вблизи оккупированного Крыма
В Херсонской области, вблизи оккупированного Крыма, подразделения противовоздушной обороны группировки войск "Юг" провели тренировку по расчетам зенитных ракетных комплексов 9А33 БМ3 "Оса-АКМ"
Об этом сообщает Генштаб ВСУ .
Зенитный ракетный комплекс 9А33 БМ3 "Оса-АКМ" используется для прикрытия сил и средств во всех видах боевых действий.
По словам офицера группировки войск "Юг", среди потенциальных целей этого комплекса - вражеские беспилотники, вертолеты, самолеты и наземная техника врага.
ЗРК "Оса-АКМ" имеет хорошую проходимость и может преодолевать водные помехи вплавь. Также у нее высокие огневые возможности, что позволяет уничтожать разные цели на расстоянии до 10 км, при этом цель можно обнаружить на расстоянии до 45 км.
"Поэтому, именно для этого мы тренируем личный состав подразделений противовоздушной обороны, потому что должны быть готовы к любым возможным действиям противника на административной границе с временно оккупированной территорией Крыма", - пояснил офицер.
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