Войска НАТО показали проведение учений вблизи границ Беларуси и России

Об этом информирует Министерство обороны Польши .

Военные Польши отрабатывали оперативную совместимость с американскими, британскими, румынскими и хорватскими коллегами.

Во время учений бойцы пересекали водоем, отражали атаки условного противника, а также проводили контрнаступление.

Также была привлечена тысяча единиц боевой техники и материально-технического обеспечения.

Вице-премьер-министр, глава министерства обороны Польши Мариуш Блащак подчеркнул, что польские военные готовы взять ответственность за безопасность всего восточного фланга НАТО.

"Мы прекрасно знаем, что задачи, кроме тех, которые мы видели, касаются еще и удержания границы - как границы с Белоруссией, так и границы с Россией в Калининградской области. Мы реагируем до, а не после. Мы имеем иммунитет ко всем угрозам, которые создает российская политика", – добавил Блащак.

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