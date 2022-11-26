Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Войска НАТО показали проведение учений вблизи границ Беларуси и России

Войска НАТО показали проведение учений вблизи границ Беларуси и России

26 ноября, 2022 суббота
08:06
Мир

Две тысячи военнослужащих Альянса приняли участие в учениях Tumak 22 на севере Польши вблизи границ с Беларусью и Калининградской областью России

Об этом информирует Министерство обороны Польши .

Военные Польши отрабатывали оперативную совместимость с американскими, британскими, румынскими и хорватскими коллегами.

Во время учений бойцы пересекали водоем, отражали атаки условного противника, а также проводили контрнаступление.

Также была привлечена тысяча единиц боевой техники и материально-технического обеспечения.

Вице-премьер-министр, глава министерства обороны Польши Мариуш Блащак подчеркнул, что польские военные готовы взять ответственность за безопасность всего восточного фланга НАТО.

"Мы прекрасно знаем, что задачи, кроме тех, которые мы видели, касаются еще и удержания границы - как границы с Белоруссией, так и границы с Россией в Калининградской области. Мы реагируем до, а не после. Мы имеем иммунитет ко всем угрозам, которые создает российская политика", – добавил Блащак.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
Польша
Белорусь
Румыния
Хорватия
НАТО
США
Великобритания
Читайте также:
24 ноября, 2022 четверг
Пашинян устроил демарш на саммите ОДКБ, отказавшись подписывать общие документы
25 ноября, 2022 пятница
Эстония подготовила "подарок" Пригожину, приславшему в Европарламент окровавленную кувалду
25 ноября, 2022 пятница
Красная линия: Подробности тайных переговоров Байдена и Си об Украине
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.69
    Покупка 39.69
    Продажа 40.43
  • EUR
    Покупка 40.18
    Продажа 41.21
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
26 ноября
08:34
Оккупанты за ночь пять раз обстреляли Никопольский район
08:08
Больницы Луганщины переполнены ранеными россиянами, а морги – телами захватчиков, - Генштаб
08:03
OPINION
Лагерь диктаторов во главе с КНР начал "крестовый поход" к возобновлению мирового тоталитаризма
07:40
Захватчики за сутки выпустили 11 ракет, попадания есть не менее в пяти населенных пунктах Харьковщины, Донетчины и Запорожья, - Генштаб
07:13
В Украине стартовала акция "16 дней против гендерно обусловленного насилия"
06:41
Спасатели призвали безопасно использовать генераторы
06:23
Канада выделит около $23 млн на экспорт зерна из Украины
04:31
Инфографика
ЧМ-2022: расписание всех матчей и трансляций 26 ноября
03:38
Криштиану Роналду
Роналду нашел неожиданное место продолжения карьеры
03:10
ВСУ нанесли России потери в районе Гуляйполя и неподалеку от Скадовска
02:29
Блащак объяснил, почему размещение Patriot в Украине выгодно для безопасности Польши
01:54
На лечение за границу выехали преимущественно тяжелобольные дети и молодежь, а хронически больные пожилые люди остались, – медэксперт
01:43
Две ракеты атаковали базу США в Сирии
01:27
В Польше провели военные учения с союзниками: учли и украинский опыт
01:10
ВСУ уничтожили российскую базу возле Мелитополя и штаб оккупантов на Луганщине
00:38
Блинкен встретится с Кулебой в Бухаресте, - Госдепартамент США
00:35
"Индусы, одним словом": журналист рассказал, как на ЧМ-2022 флаг Украины перепутали с флагом ЛГБТ
00:19
Обновлено
УПЛ: результаты, расписание матчей и трансляций 15-го тура
00:13
Вертолеты, танки и ЗРК: украинские спецслужбы благодаря космической разведке обнаружили около 2600 единиц вражеской техники
00:13
На Сумщине более 70 прилетов за день. Россия обстреляла регион из РСЗО и гранатомета
2022, пятница
25 ноября
23:58
Чехия готова этой зимой принять еще десятки тысяч беженцев из Украины
23:58
С 20 ноября в результате российских обстрелов погибли 15 херсонцев
23:55
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 25 ноября
23:42
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко со своим министром обороны Виктором Хрениным
Беларусь не будет атаковать Украину в конце ноября: разведка предупредила украинцев об ИПСО
23:41
На фото Дмитрий Кулеба
Многие страны поставляют оружие Украине, но не хотят, чтобы о них говорили, - Кулеба
23:40
В субботу в Херсоне начнут тестово подавать электроэнергию
23:24
Из Херсона отправился первый эвакуационный поезд: выехали 100 человек
23:13
Обновлено
ЧМ-2022: результаты всех матчей 25 ноября
23:04
США и Англия неожиданно сыграли вничью на ЧМ-2022
23:00
ОБСЕ
Украина, Эстония и Литва объявили бойкот ПА ОБСЕ, отказавшейся выгонять делегацию России
22:58
Эксклюзив
В Херсоне нехватка скорых и пожарных машин, также в городе крайне необходимо настроить любое опевещение о тревоге, - политолог Молчанов
22:35
пенсия
Украина привлечет еще $500 млн. финансирование от МБРР: деньги пойдут на зарплаты и соцпомощь
22:25
После российских ударов 23 ноября без света было 12 млн абонентов, сейчас на половину меньше, - Зеленский
22:23
Бюджет на здравоохранение-2023. Хватит ли денег на пациентов в следующем году
22:09
Президент Венгрии Каталин Новак готовит визит в Украину, - СМИ
21:52
Эксклюзив
ЕС может создать юридические условия для привлечения к ответственности РФ как государства спонсора терроризма, – политический аналитик Горбач
21:36
Верховная Рада
Украинский парламент планирует обратиться в ООН относительно исключения России из организации
21:34
Эксклюзив
В России не имеют представления, где будет следующее наступление украинской армии, - офицер ВСУ Лапин
21:05
ЕС передает Украине 200 трансформаторов и 40 крупных генераторов
21:05
Аналитика
Освобождение Мелитополя является ключом к деоккупации всего Левобережья. Колонка Сергея Згурца
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV