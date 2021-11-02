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Войска готовы к эскалации со стороны РФ и проведению контрнаступательной операции, - командующий Объединенными силами

2 ноября, 2021 вторник
19:32
война с Россией

Украинская армия готова к обострению Россией боевых действий и имеет планы проведения соответствующих операций, в том числе по контрнаступлению

Об этом заявил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает Украинский центр безопасности и сотрудничества .

"Мы готовы к эскалации, готовы к новому витку боевых действий. Кроме стабилизационной операции, у нас готова оборонительная операция, по возможности проведем и контр-наступательную операцию. Войска к этому готовы", - сказал Павлюк.

Командующий Объединенными силами отметил, что РФ не прекращает провокации как для деморализации украинских военных так и с целью обвинения Украины в обстрелах.

"Продолжаются провокации, провокации, которые действуют по указанию российских кураторов для того, чтобы максимально нанести поражение нашему личному составу, для того чтобы подорвать моральный дух, подорвать дух общества. Это все одна цель – максимально снизить потенциал Украины и заставить сесть за стол переговоров на условиях России. Кроме того, создаются такие провокации, чтобы украинскую армию обвинить в том, что это она начинает стрельбу, что это она провокации начинает, но у нас профессиональные военные, мы достойно отвечаем, достойно держим свои позиции и выполняем все договоренности. К сожалению, та сторона ничем себя не обязывает. Так продолжается уже восьмой год. Но мы выстоим сколько это будет нужно", - сказал Павлюк.

По словам командующего, бойцы Объединенных сил настроены на победу.

"Остается тот скелет, который действительно настроен патриотически, вести боевые действия до конца, до полного освобождения нашей страны. Очень много таких людей, которые остались сами в армии сначала, некоторые возвращаются. В первую очередь – это патриотизм. Второе – это доверие к командирам , вера в победу, вера в будущее. Эти понятия они очень важны. Их не заменишь ни деньгами, ни какими-либо материальными услугами, ничем. Пока будет человек верить в победу - мы будем непобедимы", - добавил Павлюк.

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