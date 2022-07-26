Войска Беларуси тренировались налаживать связь с пунктами управления, велась разведка по направлениям Ковеля и Луцка
С территории Беларуси запускали беспилотники для разведки по направлениям Луцка и Ковеля. Также белорусские войска провели тренировки по связи пунктов управления
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук.
"На Волынском и Полесском направлениях, в вооруженных силах Республики Беларусь, была проведена тренировка по связи пунктов управления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на территории этой страны отмечалось ведение воздушной разведки беспилотниками оперативно-тактического уровня в направлениях на Луцк и Ковель Волынской области.
Сохраняется угроза ракетно-авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.
- В понедельник, 25 июля, во время воздушной тревоги на Волыни украинские силы противовоздушной обороны ликвидировали два вражеских БПЛА . Не обошлось без жертв среди мирного населения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.04
Покупка 38.04Продажа 39.1
-
EUR
Покупка 38.3Продажа 39.56
- Актуальное
- Важное