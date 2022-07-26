Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук.

"На Волынском и Полесском направлениях, в вооруженных силах Республики Беларусь, была проведена тренировка по связи пунктов управления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории этой страны отмечалось ведение воздушной разведки беспилотниками оперативно-тактического уровня в направлениях на Луцк и Ковель Волынской области.

Сохраняется угроза ракетно-авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

В понедельник, 25 июля, во время воздушной тревоги на Волыни украинские силы противовоздушной обороны ликвидировали два вражеских БПЛА . Не обошлось без жертв среди мирного населения.

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