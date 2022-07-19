Войска Беларуси проводят ротации вблизи украинской границы, ведется разведка

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук.

"На Волынском и Полесском направлениях продолжается ротация подразделений вооруженных сил Республики Беларусь, которые вовлечены в прикрытие участка белорусско-украинской границы. В приграничных районах ведется воздушная разведка беспилотниками", - говорится в сообщении.

Также сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

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