Войска Беларуси проводят ротации вблизи украинской границы, ведется разведка
Вооруженные силы Беларуси проводят ротации войск, вовлеченных в прикрытие участка белорусско-украинской границы
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук.
"На Волынском и Полесском направлениях продолжается ротация подразделений вооруженных сил Республики Беларусь, которые вовлечены в прикрытие участка белорусско-украинской границы. В приграничных районах ведется воздушная разведка беспилотниками", - говорится в сообщении.
Также сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.
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