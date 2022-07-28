Войска Беларуси проводят инженерное оборудование позиций и запускают беспилотники для разведки на Волынском и Полесском направлениях
Подразделения белорусских войск, прибывших на ротацию в приграничные с Украиной районы, инженерно оборудуют позиции и ведут разведку на Волынском и Полесском направлениях
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук .
"На Волынском и Полесском направлениях фиксируется проведение инженерного оборудования позиций прибывших на ротацию подразделений", - говорится в сообщении.
В свою очередь с целью уточнения позиций наших войск, разоблачения системы противовоздушной обороны и контроля проведения маскировки своих подразделений отмечается ведение воздушной разведки беспилотниками.
- По состоянию на утро 28 июля россияне безуспешно вели штурмовые действия в направлениях Довгенькое - Мазановка, Пасека - Долина, Клиново - Бахмут, Мироновский - Семигорье, Брускинское - Белогорка. На направлении Возрождения – Вершина противник закрепляется юго-восточнее населенного пункта Вершина.
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