English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Войска Беларуси проводят инженерное оборудование позиций и запускают беспилотники для разведки на Волынском и Полесском направлениях

Войска Беларуси проводят инженерное оборудование позиций и запускают беспилотники для разведки на Волынском и Полесском направлениях

28 июля, 2022 четверг
07:52
война с Россией

Подразделения белорусских войск, прибывших на ротацию в приграничные с Украиной районы, инженерно оборудуют позиции и ведут разведку на Волынском и Полесском направлениях

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук .

"На Волынском и Полесском направлениях фиксируется проведение инженерного оборудования позиций прибывших на ротацию подразделений", - говорится в сообщении.

В свою очередь с целью уточнения позиций наших войск, разоблачения системы противовоздушной обороны и контроля проведения маскировки своих подразделений отмечается ведение воздушной разведки беспилотниками.

  • По состоянию на утро 28 июля россияне безуспешно вели штурмовые действия в направлениях Довгенькое - Мазановка, Пасека - Долина, Клиново - Бахмут, Мироновский - Семигорье, Брускинское - Белогорка. На направлении Возрождения – Вершина противник закрепляется юго-восточнее населенного пункта Вершина.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Белорусь
Житомир
Луцк
Киевщина
Чернигов
Волинь
Черниговщина
новости Киева
Ковель
новости Волыни
Военные новости
Читайте также:
Тетяна Козаченко
26 июля, 2022 вторник
Демченко, Татаров, Любченко и Богдан – яркие примеры игнорирования закона о люстрации, - юрист
Лавров
27 июля, 2022 среда
Британская разведка назвала цель визита Лаврова в страны Африки
Мария Захарова
25 июля, 2022 понедельник
Россия пригрозила Украине и Евросоюзу за слова о победе на поле боя
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.84
    Покупка 38.84
    Продажа 39.81
  • EUR
    Покупка 39.07
    Продажа 40.23
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
28 июля
08:07
ФСБ
Российская ФСБ усилила контрразведку в приграничных с Украиной районах
08:05
Обновлено
РФ нанесла более 10 ракетных ударов по Черниговщине: есть попадание в лесной массив
07:38
Отныне украинские беженцы могут получить вид на жительство в Польше Diia.pl
07:28
Окупать безуспешно штурмовали несколько направлений, закрепляются возле Вершины, - Генштаб ВСУ
07:00
Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
06:57
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын заявил, что КНДР готова к любому военному столкновению с США
06:19
Исламистские боевики совершили теракты в Мали: убиты 18 человек
06:05
Обновлено
Россияне дважды за ночь обстреляли Харьков
06:00
Обновлено
Россияне нанесли ракетный удар по Киевщине: поврежден объект инфраструктуры
05:50
Западное оружие и технику переправляет в Украину специальную военную ячейку, - NYT
05:18
Россияне способны всего на две значительные наступательные операции в Украине, - ISW
04:41
В Николаеве раздались взрывы
04:14
Эксперты видят признаки истощения русской армии, NYT
02:42
На фото Вооруженные силы Украины
Украинские защитники поразили 5 опорных пунктов россиян на Юге
02:21
"Вернись живым" собрал более 4 млрд грн для ВСУ с начала года
01:35
На фото новостная лента
Законодатели США призвали Facebook, Twitter и Telegram усилить борьбу с российской дезинформацией
01:06
В Одесском порту вспыхнул пожар
00:54
США считают, что в Украине было убито или ранено более 75 тысяч россиян
00:54
Чтобы похоронить всех убитых в Украине россиян, нужно 24 футбольных поля, - Минобороны
00:27
Залужный побеседовал с начальником штаба обороны вооруженных сил Канады о перспективах поставок оружия
00:12
Преднамеренный этноцид. Россия отправляет на войну с Украиной бурят, дагестанцев и тувинцев, - Подоляк
00:08
На фото пассажирский паром Tallink M/S Isabelle
Шотландия разместила украинских беженцев на круизном лайнере
2022, среда
27 июля
23:59
Анна Маляр
Из сообщений о "контрабанде оружия" торчат уши российской ИПСО, - Анна Маляр
23:48
Экспорт украинского зерна: показали карту маршрутов морских караванов
23:45
У Новой Каховки взорвали состав оккупантов, — депутат облсовета
23:40
Делаем все, чтобы у оккупантовне оставалось никаких логистических возможностей, - Зеленский об обстрелах Антоновского моста
23:31
США пришлют в Польшу 6 истребителей F-22 Raptor
23:31
Аналитика
Сергей Згурец
HIMARS решат судьбу новых российских "Бук-М2". Колонка Сергея Згурца
23:01
Зеленский анонсировал на этой неделе "важные политические и дипломатические события"
22:48
США предоставит $500 млн для финансовой поддержки Украины
22:39
"Динамо" победило "Фенербахче" в Лиге чемпионов
22:33
"Ворскла" проиграла АИКу и вылетела из Лиги конференций
22:30
"Это не точная наука". The Economist назвал количество погибших и раненых россиян в Украине
22:26
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 27 июля
22:26
Движением сопротивления в Херсоне подорван автомобиль с предателями-полицейскими: один погиб, а другой в больнице, - ГУР
22:09
Честно говоря, меня это волнует. Зеленский признался, что обеспокоен тем, кто станет новым премьером Великобритании.
21:54
Россия "окончательно потеряла инициативу в битве за Донбасс", - Sky News
21:54
Россияне обстреляли Сумщину из минометов и артиллерии, обошлось без жертв
21:38
Италия планирует стать независимой от газа РФ к 2024 году
21:36
Алексей Данилов
В СНБО осторожно относятся к срокам контрнаступления на Юге
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV