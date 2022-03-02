Войска Беларуси находятся в боевой готовности в приближенных к границе с Украиной районах, россияне готовятся к масштабной информационно-психологической операции, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.



"На сегодняшний день (2 марта, - ред.) отмечается, что белорусские войска приведены в боевую готовность и находятся в районах сосредоточения, максимально приближенных к государственной границе Украины. В течение текущих суток, по данным разведки, зафиксирована значительная активность авиационной техники. Кроме того, замечено движение колонн автомобильной техники с продовольствием и боеприпасами в районе населенных пунктов Барановичи, Ляховичи и Пинск", - говорится в сообщении.



Также в Генштабе сообщают о подготовке оккупантами к запуску масштабной информационно-психологической операции.



"Ее цель - с помощью лжи сломить сопротивление украинского народа и украинской армии. Используя тактику тотальной дезинформации и устрашения гражданского населения противник будет пытаться посеять панику и хаос", - отмечают в пресс-службе.



Генштаб ВСУ утверждает, что России не удается достичь поставленных целей, поскольку украинская армия оказывает мощное сопротивление, а также сопротивляется гражданское население. Потому россияне пытаются разрушать информационную инфраструктуру и критически важные государственные объекты.



"Оккупационными войсками, по мере продвижения вглубь территории Украины, осуществляется разрушение ретрансляционных башен сотовой связи. 1 марта 2022 года нанесен ракетный удар по телевышке города Киева", - говорится в сообщении.



Также в пресс-службе сообщают о потерях среди российских военных.



"Во время боев на Чернобыльском направлении получил ранение начальник штаба 36 общевойсковой армии Восточного военного округа, а в Северском операционном районе был уничтожен командир 11 отдельной десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск ВС РФ", - говорится в сообщении.



Напомним, за сутки 1 марта Воздушные силы ВСУ уничтожили самолет и вертолет россиян и нанесли четыре авиаудара по технике оккупантов