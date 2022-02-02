Войска Беларуси и РФ начали совместные учения

Об этом заявляет Минобороны РФ.



"В ходе этапа боевого согласования (ВС России и Белоруссии, - ред.) на полигонах отрабатываются вопросы ведения обороны и борьбы с незаконными вооруженными формированиями", - говорится в сообщении.



Занятия по тактической и огневой подготовке, вождению боевых машин и других предметов проходят "с мотострелковыми подразделениями, экипажами танков, боевых машин пехоты, артиллерийскими расчетами, расчетами противотанковых управляемых ракетных комплексов". Войска будут отрабатывать разные приемы и методы действий в единых боевых порядках.



Проверка сил реагирования Союзного государства состоит из двух этапов.



Первый продлится до 9 февраля. В Беларуси будет создана группировка войск, также запланирована организация охраны и обороны важных государственных, военных объектов и воздушного пространства.



Второй будет происходить 10-20 февраля. Во время этого этапа войска будут отрабатывать отпор внешнего нападения, противодействие терроризму и защиту интересов "Союзного государства". Будет усилена охрана государственной границы для прекращения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытия каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиска, блокирования, уничтожения незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника.



Учения будут проходить на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповицкий, а также на отдельных участках местности Беларуси. Кроме того, планируется использовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

Напомним, Лукашенко заявил, что военные учения из РФ пройдут на западных и южных границах страны. Впоследствии в Министерстве обороны Беларуси заявили, что после совместных учений "Союзная решительность - 2022" в феврале войска РФ покинут территорию страны.

Представитель Великобритании на заседании Совбеза ООН по Украине заявил , что Россия должна выполнить обязательства согласно уставу Организации и не угрожать Украине.

Кроме того, представитель Ирландии на заседании Совбеза ООН по Украине призвала к использованию Нормандского формата для деэскалации конфликта с РФ.

РФ на заседании Совбеза ООН призвала предоставить доказательства о 100 тыс. военных на границах и планах по возможному вторжению в Украину.

Беларусь на заседании Совбеза ООН заявила , что совместные учения с Россией носят оборонный характер и не создают угрозы для Украины и стран ЕС.

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