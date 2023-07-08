Войска армии РФ готовятся к возможным боевым действиям в Крыму, - Military Media Center
Российская армия готовится к возможным боевым действиям на территории Крыма. Для этого оккупанты защищают Крымские перешейки и контролируют корабли в Азовском и Черном морях
Об этом сообщает Military Media Center - медийная площадка Сил обороны, координируемая Минобороны Украины.
"В целях отражения потенциального наступления оккупационные войска проводят фортификацию местности в северной, западной и восточной частях полуострова", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что происходит усиление защиты Крымских перешейков.
Кроме того, в Азовском и Черном морях российские войска сосредоточены на недопущении атак на свои корабли и пункты базирования флота.
- 2 июля Минобороны Украины опубликовало видео, в котором предупредило , что этим летом в Крыму будет "штормовая погода" и отметила, что "нежелательным гостям" лучше не посещать полуостров.
- 3 июля Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что без деоккупации Крыма мир в Украине невозможен.
- Также эксперт Центра оборонных стратегий Андрей Рыженко считает , что Украина может деоккупировать Крым не только военным путем.
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