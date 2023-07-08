Об этом сообщает Military Media Center - медийная площадка Сил обороны, координируемая Минобороны Украины.

"В целях отражения потенциального наступления оккупационные войска проводят фортификацию местности в северной, западной и восточной частях полуострова", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что происходит усиление защиты Крымских перешейков.

Кроме того, в Азовском и Черном морях российские войска сосредоточены на недопущении атак на свои корабли и пункты базирования флота.