Об этом сообщили во время пресс-конференции по результатам встречи Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Японии Йошимаса Хаяши, передает Укринформ.

"Мы стоим вместе с Украиной против войны президента Путина, угрожающего принципам, лежащим в основе международного порядка, основанного на правилах – включая, что все нации должны иметь возможность определять собственный путь, а также иметь право на суверенитет, независимость и территориальную целостность", - говорится в заявлении Блинкена.

Также он подчеркнул, что когда нации держатся вместе, они становятся крепче.

Хаяши, со своей стороны, подтвердил, что агрессия РФ против Украины "расшатывает основы международного порядка".

Он отметил, что во время встречи в Вашингтоне стороны заняли общую позицию, которую РФ прибегает к "безрассудной ядерной риторике и атакам на гражданскую инфраструктуру". Кроме того, по его словам, Вашингтон и Токио сошлись на необходимости "продолжать решительную поддержку Украины".

В то же время Хаяши подчеркнул, что Япония и США разделяют общую обеспокоенность в связи с усилением сотрудничества между Китаем и Россией.

В ходе встречи стороны обсудили и другие вопросы, включая ситуацию безопасности в Тихоокеанском регионе, поддержку демократических ценностей и прав человека, защиту верховенства права в мире, преодоление глобальных вызовов.

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