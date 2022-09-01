Войны против Грузии и Украины предостаточно, чтобы запретить визовый режим ЕС с Россией, - Кулеба

Об этом он рассказал в интервью Радио Свободы в эфире телеканала "Эспрессо".

"Запрет визового режима с РФ является вопросом самоуважения европейцев к себе. Поскольку мы знаем представления о Европе, которые доминируют в российском обществе, что в Европе все плохо, а европейское общество просто деградирует. Однако сейчас очень важно, чтобы некоторые европейские страны избавились от иллюзий относительно российского общества", - объяснил Кулеба

Министр МИД уверен, что визовый режим между ЕС и РФ должен быть запрещен.

"Соглашение об упрощенном оформлении виз между ЕС и РФ действует с 2007 года. С 2007 года Россия начала войну против Грузии и Украины, преследует и убивает собственную оппозицию. Поэтому заявления Франции и Германии о том, что нельзя запрещать визовый режим для россиян для того, чтобы работала трансформативная сила, не имеет оснований. Возможно, уже стоит реально смотреть на вещи. Не Путин убивает украинских граждан, а россияне. И большинство россиян поддерживают российского президента", - добавил он.

28 августа издание Financial Times сообщило, что министры иностранных дел страны Евросоюза намерены приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией.

Германия и Франция накануне встречи министров иностранных дел ЕС выступили против полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам

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