Войны не выигрывают мясом, а технологиями, наукой, знаниями и… деньгами
Страна, экономика которой составляет 1,5% мировой, не может победить 50% мировой экономики
Есть совершенно понятные вещи.
Страна, экономика которой составляет 1,5% мировой, не может победить 50% мировой экономики.
Это не вопрос героизма, патриотизма или имперского идиотизма – это простой расчет.
Деньги, ресурсы, способность восстанавливать оружие, боеприпасы.
Живая сила, конечно, важна и технологии, уровень производства, элементарная база и созданные на этой основе новейшие вооружения, вводят в процесс использования и потерь живой силы определенные коэффициенты.
И чем больше преимущество технологий, тем выше эффективность производства и уровень вооружений, тем меньше роль живой силы и ее количества в результате войны. Здесь начинает играть роль образование и технологическая продвинутость самой живой силы.
Читайте также: Руководство ВСУ честно и по-взрослому общается с обществом
Сотня классных операторов ПТРК эффективнее нескольких тысяч пехотинцев с ручными противотанковыми гранатами. Эти тысячи останутся в живых потому, что сотня овладела и применила новое оружие.
Чем больше преимущество технологий, тем выше эффективность производства и уровень вооружений, тем меньше роль живой силы и ее количества в результате войны. Здесь начинает играть роль образование и технологическая продвинутость самой живой силы
Один Джавелин или NLAW в руках умудренного бойца ратует десятки жизней.
Артиллерийский расчет накрывает врага за десятки километров и чем выше качество артсистемы, умение персонала, качество и технологичность боеприпасов, тем убедительнее будет результат его применения, тем меньше жизней бойцов будет брошено в костер войны.
Хаймарсы уже сменили картину на фронте, спасли тысячи жизней, заставили врага отступить.
Сколько украинских воинов осталось в живых благодаря этим РСЗО?
И это только начало.
Войны не выиграют мясом.
Войны выигрывают технологиями, наукой, знаниями и деньгами.
Ресурс – это не только "мамки нарожают", это еще когда на десять человек с тремя судимостями и наследственным алкоголизмом в анамнезе приходится 10 человек с двумя высшими образованиями.
О мотивации уже не говорю.
Ракетами по гражданской инфраструктуре войны не выиграют.
Читайте также: Россия — это триединая сущность: "глубинный народ" + Путин + война
Ресурс – это не только "мамки нарожают", это еще когда на десять человек с тремя судимостями и наследственным алкоголизмом в анамнезе приходится 10 человек с двумя высшими образованиями.
Война – это не только кто кого перестреляет, но и кто кого передумает, переработает, переизобретает.
У 1,5% мировой экономики нет шансов против 50% экономики мира.
Проигрыш гопника, считающего себя всесильным – это вопрос времени.
Последствия проигрыша в такой войне – это не потерянные территории и не убитая или искалеченная живая сила. Это утрата влияния, политическая и экономическая изоляция, исключение из мирового образовательного и научного процесса. Это многолетнее пребывание на обочине цивилизации.
Думаю, что с экономическим раскладом все уже совершенно очевидно.
Да и с военным тоже.
Об авторе. Ян Валетов, писатель-фантаст
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.95
Покупка 39.95Продажа 40.69
-
EUR
Покупка 41.45Продажа 42.56
- Актуальное
- Важное