Есть совершенно понятные вещи.

Страна, экономика которой составляет 1,5% мировой, не может победить 50% мировой экономики.

Это не вопрос героизма, патриотизма или имперского идиотизма – это простой расчет.

Деньги, ресурсы, способность восстанавливать оружие, боеприпасы.

Живая сила, конечно, важна и технологии, уровень производства, элементарная база и созданные на этой основе новейшие вооружения, вводят в процесс использования и потерь живой силы определенные коэффициенты.

И чем больше преимущество технологий, тем выше эффективность производства и уровень вооружений, тем меньше роль живой силы и ее количества в результате войны. Здесь начинает играть роль образование и технологическая продвинутость самой живой силы.

Читайте также: Руководство ВСУ честно и по-взрослому общается с обществом

Сотня классных операторов ПТРК эффективнее нескольких тысяч пехотинцев с ручными противотанковыми гранатами. Эти тысячи останутся в живых потому, что сотня овладела и применила новое оружие.

Чем больше преимущество технологий, тем выше эффективность производства и уровень вооружений, тем меньше роль живой силы и ее количества в результате войны. Здесь начинает играть роль образование и технологическая продвинутость самой живой силы

Один Джавелин или NLAW в руках умудренного бойца ратует десятки жизней.

Артиллерийский расчет накрывает врага за десятки километров и чем выше качество артсистемы, умение персонала, качество и технологичность боеприпасов, тем убедительнее будет результат его применения, тем меньше жизней бойцов будет брошено в костер войны.

Хаймарсы уже сменили картину на фронте, спасли тысячи жизней, заставили врага отступить.

Сколько украинских воинов осталось в живых благодаря этим РСЗО?

И это только начало.

Войны не выиграют мясом.

Войны выигрывают технологиями, наукой, знаниями и деньгами.

Ресурс – это не только "мамки нарожают", это еще когда на десять человек с тремя судимостями и наследственным алкоголизмом в анамнезе приходится 10 человек с двумя высшими образованиями.

О мотивации уже не говорю.

Ракетами по гражданской инфраструктуре войны не выиграют.

Читайте также: Россия — это триединая сущность: "глубинный народ" + Путин + война

Ресурс – это не только "мамки нарожают", это еще когда на десять человек с тремя судимостями и наследственным алкоголизмом в анамнезе приходится 10 человек с двумя высшими образованиями.

Война – это не только кто кого перестреляет, но и кто кого передумает, переработает, переизобретает.

У 1,5% мировой экономики нет шансов против 50% экономики мира.

Проигрыш гопника, считающего себя всесильным – это вопрос времени.

Последствия проигрыша в такой войне – это не потерянные территории и не убитая или искалеченная живая сила. Это утрата влияния, политическая и экономическая изоляция, исключение из мирового образовательного и научного процесса. Это многолетнее пребывание на обочине цивилизации.

Думаю, что с экономическим раскладом все уже совершенно очевидно.

Да и с военным тоже.

Источник

Об авторе. Ян Валетов, писатель-фантаст

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.