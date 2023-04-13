Войны не выигрывают казнями пленных
Почему в армии США не отрезают пленным головы, не кастрируют, не выкалывают глаза? Ибо не хотят, чтобы против них воевали до последнего патрона
Гораздо более рационально взять врага в плен, чем штурмовать укрепления и терять своих солдат.
Зверская казнь украинского пленника, наоборот, усложняет жизнь оккупантам. Воины ВСУ не испугались вторжения. Не испугались кратного преимущества противника во всех видах вооружения. Не испугаются и отрезанной головы. После просмотра этого видео рождается не страх, но ярость. Слепая, зверская, безудержная ярость.
И тысячу раз подумают, прежде чем сдаваться в плен. Может, погибнут. Но не будут казнены, а с оружием в руках. Забрав по максимуму противников.
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Кажется, очевидные вещи. Так почему московиты так по-тупому поступают?
Ответ очень прост. У них нет побед. Их выбили из-под Киева, из-под Сум, из-под Чернигова. Их отбросили от Харькова. Порвали в Херсоне. Их зимнее наступление продвинулось на пару километров и обернулось пшиком. Чем ответить на эти унижения величайшей армии Европы?
Ответ очень прост. У них нет побед. Их выбили из-под Киева, из-под Сум, из-под Чернигова. Их отвергли от Харькова. Разорвали в Херсоне. Их зимнее наступление продвинулось на пару километров и обернулось пшиком. Чем ответить на эти унижения величайшей армии Европы?
Отвечают победой над пленником. Зверская казнь пленника компенсирует таинственному племени поражения в войне. Учителя и врачи, айтишники и предприниматели, студентки и пенсионеры смотрят, как человеку отрезают голову и гордятся своей империей садистов и маньяков.
Страшно представить себе мучения казненного. Страшно за психическое состояние миллионов украинцев, всколыхнувших эту трагедию. Но если дальше говорить без эмоций, войны не выигрываются казнями пленных.
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Возможно, эта казнь на время поднимет энтузиазм оккупантов. Но это будет пирровая победа. Ибо убаюкивая свое общество такими "победами", командование московитов никак не изменит в свою пользу ситуацию на фронте.
Южная группировка оккупантов, зажатая между ВСУ и морем, уязвима и будет уничтожена. Это только вопрос времени. Мобилизационный ресурс ЛДНР исчерпан. Экономика трещит по швам. ВПК Московии не справляется.
Мы победим и отомстим за каждую смерть, каждый седой волосок наших женщин, каждую детскую слезинку. Верьте в ВСУ.
Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.
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