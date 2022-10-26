Войну с Россией может остановить не Путин, - Портников
Эту войну может остановить только тот, кто хочет вернуть территориальную целостность и свободу
Об этом заявил журналист и публицист Виталий Портников в эфире "Житомирской волны".
"Тот, кто эту войну начал (Владимир Путин, - Ред.) - ее не завершит. Потому что у него совершенно очевидна политическая воля для уничтожения Украинского государства и изгнания украинцев из земель их обитания. Теперь, через 8 месяцев после начала полномасштабной войны , можно об этом говорить абсолютно уверенно" – заметил Виталий Портников.
Он объясняет, что начальной целью войны была смена украинской власти на марионеточное правительство, которое бы выполняло приказы Путина. В частности, речь идет о том, что это так называемое правительство квазилегитимным способом обеспечило бы присоединение украинских земель к России.
"Сейчас, когда РФ убедилась в том, что большинство украинских граждан не собираются принимать российских агрессоров как освободителей, у нее появились другие приоритеты. Эти приоритеты очевидны: завоевать территорию Украины и изгнать или уничтожить с этой территории нелояльное население. 100 лет назад большевикам это удалось - они победили. Они оккупировали всю Украину" - отмечает журналист.
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Виталий Портников также добавил, что тех, кого не уничтожили, ликвидировали во время Голодомора.
"Это тактика, которая уже применялась. И люди, ее применявшие в Москве, считались победителями в гражданской войне. Хотя это была не гражданская война, а оккупация украинских земель. Так что закончить эту войну можно одним единственным путем - изгнанием российских оккупантов из украинской территории, и, возможно, это должно происходить параллельно, возможно после этого изгнания, вступлением Украины в НАТО", - подытожил публицист.
- Как мы писали ранее, журналист Виталий Портников считает , что в России придет время, когда ФСБ и армия должны будут защищаться от собственного народа.
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