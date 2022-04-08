Войну РФ в Украине поддерживает 74% россиян, армию РФ – 89%, - опрос ВЦИОМ

Об этом говорится в результатах опроса, опубликованного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным на 5 апреля, поддерживают решение о проведении специальной военной операции 74% россиян, не поддерживают 17%, каждый десятый затруднился отвечать.

О своем доверии российской армии, по данным на 31 марта, сообщили 89% опрошенных, скорее не доверяют армии 8%.

Одобряют деятельность президента России 78% граждан, не одобряют 13%.

Также большинство считает, что против России идет информационная война в связи с проведением "специальной военной операции" России в Украине (90%). Не считают, что идет информационная война, 4%. Еще 6% затруднились ответить.

Более половины россиян сообщили, что видели материалы, демонстрирующие действия России в Украине в отрицательном ключе (61%), однако 41% считают их скорее лживыми.

Напомним, 30 марта свой опрос опубликовало ведущее негосударственное социологическое агентство в России, "Левада-Центр". Согласно ее данным, поддержка Путина составила 83%, 69% россиян были убеждены, что их страна двигается в правильном направлении.

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