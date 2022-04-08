Войну РФ в Украине поддерживает 74% россиян, армию РФ – 89%, - опрос ВЦИОМ
Большинство россиян видели информацию с отрицательным освещением действий армии РФ, однако отказываются ей верить
Об этом говорится в результатах опроса, опубликованного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным на 5 апреля, поддерживают решение о проведении специальной военной операции 74% россиян, не поддерживают 17%, каждый десятый затруднился отвечать.
О своем доверии российской армии, по данным на 31 марта, сообщили 89% опрошенных, скорее не доверяют армии 8%.
Одобряют деятельность президента России 78% граждан, не одобряют 13%.
Также большинство считает, что против России идет информационная война в связи с проведением "специальной военной операции" России в Украине (90%). Не считают, что идет информационная война, 4%. Еще 6% затруднились ответить.
Более половины россиян сообщили, что видели материалы, демонстрирующие действия России в Украине в отрицательном ключе (61%), однако 41% считают их скорее лживыми.
- Напомним, 30 марта свой опрос опубликовало ведущее негосударственное социологическое агентство в России, "Левада-Центр". Согласно ее данным, поддержка Путина составила 83%, 69% россиян были убеждены, что их страна двигается в правильном направлении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.8Продажа 32.62
- Актуальное
- Важное