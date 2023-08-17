Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Войну мы действительно проигрываем. Не на фронте, а как раз внутри
OPINION

Войну мы действительно проигрываем. Не на фронте, а как раз внутри

Олег Манчура
17 августа, 2023 четверг
10:04
Мнение

То, что я услышал и почувствовал за последние полмесяца в разных селах и городках, от разных людей с разным статусом и разным опытом — разве что дорисовывает картину более яркими красками написанную ниже рамку

Но даже не хочу пересказывать эти истории – точно не здесь, от этого всего очень грустно.

Такие вещи говорить вслух вообще нельзя: их не терпят те, кто загнал себя в такую самоцензуру, что Оруэлл плачет.

По состоянию на сегодня из того, что увидел "на нижней части" - войну мы действительно проиграли. В этой точке.

Не на фронте, а как раз внутри.

Как будет завтра — увидим, но сейчас стратегия Путина на затягивание войны оказалась правильной и эффективной. Пока это еще не отражается в социологии — как и союзники, так и украинцы ждут результатов контрнаступления. Надеются на чудо.

Читайте также: Без Ермака ничего не происходит...

Держат эмоции и только шепчутся в самых доверчивых кругах (как и союзники, впрочем).

Но где-то на зиму, особенно после зимы — мы увидим страшные цифры.

Если ничего не изменится, то уже не власть, а люди будут хотеть мира любой ценой.

Общество в апатии и унынии, измученное и истощенное — страна уже не стонет, а ревет.

И причина даже не в ужасных человеческих потерях.

Общественный договор, который сложился 24.02, разрушен до основания.

Существует несколько Украин внутри Украины, а еще несколько Украин съехало из Украины.

И у них все меньше общих интересов, потому что за полтора года так и не появилось новой объединительной рамки вместо "чтобы не упасть, чтобы устоять".

Тотальная несправедливость и беспредел, который уже где-то, как в ранние кучмовские времена, почти уничтожили иммунитет нации.

Читайте также: Точка вины

Коррупционные скандалы убивают не столько тело, сколько душу. Но это только один пункт — и даже не самый важный. Главное же – неравенство и несправедливость. Именно то, что спровоцировало Майданы. Просто третий будет не на площади, а внутри себя.

Мы катимся в ужасную психологическую яму.

И никто ничего делать не будет – нет ни элит, ни контр-элит.

Шоу с "наказанием" нардепов и военкомов на самом деле только добили страну.

Практического смысла – никакого, а отложенные последствия – разрушительны.

Мы проиграем. Возможно, в этом слове еще можно играть ударениями.

Или вообще не отворачиваться на жужжание мух — еще пару недель и Буданов освободит Крым.

Источник

Об авторе: Олег Манчура, журналист.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Общество
Украина
корупція в Україні
Война с Россией
Читайте также:
путлер шойгу
16 августа, 2023 среда
Шойгу вспомнил давний нарратив Кремля и утверждает, что международные санкции против России укрепляют страну, - ISW
Богдан Буткевич
15 августа, 2023 вторник
Никаких "не ко времени" больше не существует, пакт о ненападении между обществом и властью закончился, - журналист Буткевич
16 августа, 2023 среда
Контрразведка на Киевщине задержала "крота", пытавшегося вступить в ДШУ для сбора разведданных
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.22
    Покупка 37.22
    Продажа 38.02
  • EUR
    Покупка 40.68
    Продажа 41.83
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
17 августа
10:10
Курс валют на 17 августа: евро падает в цене
09:59
Эксклюзив
Россияне стянули к Угледару большие резервы, - военный
09:58
Обновлено
Украинские воины "минуснули" вражеские Ка-52 под Бахмутом и Работино
09:52
Позиция Столтенберга четкая: никакой торговли украинскими территориями, – Кулеба о словах чиновника НАТО о территориальных уступках РФ
09:49
Израиль
США одобрили продажу Израилем противоракетной системы Arrow 3 Германии
09:26
Разведка Британии оценила угрозу атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины этой зимой
08:58
В районах Сеньковки и Богдановки идут тяжелые бои, ВСУ имели успех южнее освобожденного Урожайного
08:39
TikTok
Нью-Йорк по соображениям безопасности запретил TikTok на государственных устройствах
08:35
Работника музея в Лондоне уволили из-за пропавших и поврежденных экспонатов
08:20
В Ливане полностью выключили электроэнергию из-за неуплаты долга
08:17
Корабельная группировка врага в Черном море достигает 9 кораблей и катеров, ракетоносители отсутствуют, - Гуменюк
08:03
Эксклюзив
В Силах обороны рассказали, что из-за усложненной логистики врага на юге обостряется гуманитарная ситуация в Крыму
08:02
OPINION
Кейс Резникова: кто придет на смену
08:00
Обновлено
Во Львове неизвестный избил трансгендерную военную. Омбудсмен отреагировал
08:00
Анонс
"Днепр-1" - "Славия": где и когда смотреть матч Лиги Европы
07:54
Инфографика
Силы обороны уничтожили 480 окупантов, 24 БПЛА и 17 артсредств
07:53
Под утро россияне атаковали Днепропетровщину ракетами
07:27
В результате теракта в Нигере погибли 17 военных
07:18
В Индии количество погибших из-за больших ливней возросло до 71
07:00
OPINION
Эмбарго на экспорт украинского зерна в ЕС нельзя продлевать. Нет ни правовых оснований, ни каких-то аргументов
07:00
Анонс
"Динамо" - "Арис": где и когда смотреть решающий матч киевлян в еврокубках
06:55
Этой осенью или зимой Украина не получит истребители F-16, - Игнат
06:19
Украина полностью запустила зону свободной торговли с Северной Македонией
06:07
Из освобожденного Урожайного вывезли последних гражданских
05:59
Белый дом
В Белом доме опровергли дискуссии о территориальных уступках РФ в обмен на членство Украины в НАТО
05:46
"Интересно, что будет": на Арестовича подали заявление в СБУ из-за высказываний, что украинцы "расчеловечили оккупантов"
05:36
В Дании россиянин пытался украсть у Центробанка $3,5 млрд – его осудили
05:08
Правительство Германии поддержало легализацию каннабиса. Слово за парламентом
04:40
Минобороны РФ заставляет ряд стран Африки отказаться от сотрудничества с ЧВК Вагнера, - ISW
04:12
Спасение от наводнения: украинские спасатели в Словении изменили направление русла реки
03:44
Еще три банка присоединились к госпрограмме єВідновлення
03:16
Герман Галущенко
Украина не будет продлевать контракт с РФ на транзит газа в ЕС
02:48
В Москве суд оправдал обвиняемых в контрабанде более 470 кг кокаина
02:20
США ввели санкции против компаний, способствующих торговле оружием между Россией и КНДР
01:52
Укртатнафта
Правительство передало Укрнафте арестованные активы российской Татнефти, в том числе около 100 АЗС
01:24
G20
"Вместе партнерами работаем, чтобы быть среди приглашенных на саммит G20", - МИД Украины
01:24
В Киеве две 12-летние девочки погибли, упав с 15-го этажа
00:55
США отправляет в Нигер нового посла: она возглавит усилия для прекращения госпереворота
00:16
Суперкубок УЕФА
Суперкубок УЕФА: "Манчестер Сити" одолел "Севилью" в серии пенальти
2023, среда
16 августа
23:59
флаг России
Проект "Хочу жить" объявил программу помощи российским политзаключенным
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV