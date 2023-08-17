Войну мы действительно проигрываем. Не на фронте, а как раз внутри
То, что я услышал и почувствовал за последние полмесяца в разных селах и городках, от разных людей с разным статусом и разным опытом — разве что дорисовывает картину более яркими красками написанную ниже рамку
Но даже не хочу пересказывать эти истории – точно не здесь, от этого всего очень грустно.
Такие вещи говорить вслух вообще нельзя: их не терпят те, кто загнал себя в такую самоцензуру, что Оруэлл плачет.
По состоянию на сегодня из того, что увидел "на нижней части" - войну мы действительно проиграли. В этой точке.
Не на фронте, а как раз внутри.
Как будет завтра — увидим, но сейчас стратегия Путина на затягивание войны оказалась правильной и эффективной. Пока это еще не отражается в социологии — как и союзники, так и украинцы ждут результатов контрнаступления. Надеются на чудо.
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Держат эмоции и только шепчутся в самых доверчивых кругах (как и союзники, впрочем).
Но где-то на зиму, особенно после зимы — мы увидим страшные цифры.
Если ничего не изменится, то уже не власть, а люди будут хотеть мира любой ценой.
Общество в апатии и унынии, измученное и истощенное — страна уже не стонет, а ревет.
И причина даже не в ужасных человеческих потерях.
Общественный договор, который сложился 24.02, разрушен до основания.
Существует несколько Украин внутри Украины, а еще несколько Украин съехало из Украины.
И у них все меньше общих интересов, потому что за полтора года так и не появилось новой объединительной рамки вместо "чтобы не упасть, чтобы устоять".
Тотальная несправедливость и беспредел, который уже где-то, как в ранние кучмовские времена, почти уничтожили иммунитет нации.
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Коррупционные скандалы убивают не столько тело, сколько душу. Но это только один пункт — и даже не самый важный. Главное же – неравенство и несправедливость. Именно то, что спровоцировало Майданы. Просто третий будет не на площади, а внутри себя.
Мы катимся в ужасную психологическую яму.
И никто ничего делать не будет – нет ни элит, ни контр-элит.
Шоу с "наказанием" нардепов и военкомов на самом деле только добили страну.
Практического смысла – никакого, а отложенные последствия – разрушительны.
Мы проиграем. Возможно, в этом слове еще можно играть ударениями.
Или вообще не отворачиваться на жужжание мух — еще пару недель и Буданов освободит Крым.
Об авторе: Олег Манчура, журналист.
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