Войной в Украине Россия вбивает последний гвоздь в свой гроб, - дипломат Ельченко
Владимир Ельченко, дипломат и бывший постоянный представитель Украины при ООН (2015—2019 гг.) отметил, что мир уже перешел к полному непониманию и неуважению внешней политики России
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Первый шаг Россия сделала в 2014 году, захватив Крым, это был первый звоночек, однако до этого еще была Грузия, а еще до этого была бывшая Югославия и Ливия, то есть россияне пытались лезть везде. Но так, как они полезли в Украину – это не просто ошибка, а это последний гвоздь в собственный гроб и этот гвоздь забивается все глубже и глубже", - подчеркнул дипломат.
Владимир Ельченко заметил, что мир уже перешел к полному непониманию и неуважению внешней политики России, это мы видим по реакциям международного сообщества на выступления Лаврова в Совете Европы и Генассамблее, а также на ядерный терроризм. К тому же попытка РФ играть на чувствах африканских стран в вопросе голода, что Украина виновна в остановке экспорта зерна, а не Россия, которая развязала войну и заблокировала Черное море.
"Но такого влияния уже нет у России, которое она имела еще в 2019 году в ООН за счет своей агентурной сети. Однако уже наступает тот момент, что половина из этих агентов думают о том, стоит ли им продолжать работать на такую Российскую Федерацию, какой она стала сегодня", - отметил Ельченко.
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