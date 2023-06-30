Об этом он сказал на встрече с делегацией Константинопольского патриархата, передает сайт Ватикана.

"Это война, которая, касаясь нас вблизи, показывает, что на самом деле все войны - это лишь катастрофы, тотальные катастрофы: для народов и семей, для детей и пожилых людей, для людей, вынужденных покинуть свою страну, для городов и сел, а также для создания, как мы увидели недавно после разрушения дамбы в Новой Каховке", – сказал Франциск.

"Трагическая реальность этой войны, которой, кажется, нет конца, требует от всех нас совместных креативных усилий, чтобы представлять и реализовать пути к миру, справедливому и стабильному миру", - добавил он.

Что подразумевается под "креативными усилиями", неизвестно.

Позиция Ватикана по войне в Украине

В конце апреля Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной.

"Сейчас идет миссия, но она еще не обнародована. Когда она будет обнародована, я расскажу об этом", - сказал Папа репортерам во время обратного рейса из Венгрии.

Впоследствии и Киев, и Москва отрицали информацию об этой инициативе.

Однако 10 мая госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сказал, что "это не были отказы".

"Они сказали, что ничего об этом не знают, но потом были контакты, где выяснилось с обеих сторон, что это было недоразумение", – сказал он.

В начале июня кардинал Маттео Дзуппи побывал в Киеве и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал представителю Ватикана об убийствах, изнасилованиях и похищении украинских детей военными РФ.

28 июня Дзуппи прибыл в Москву и встретился с детской омбудсменом Львовой-Беловой, подозреваемой в массовом похищении украинских детей.