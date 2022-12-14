Анна Шелест считает, что Украине не требуется разрешение на нанесение ударов по военным целям на территории РФ, однако согласие США на это очень важно.

“Украине на это не нужно разрешение, потому что мы действуем в соответствии с международным правом. Но иногда легитимной целью считается превентивный удар по военным объектам на территории противника или, в нашем случае, на территории агрессора. Мы точно понимаем, что поскольку мы используем технику и боеприпасы США, это всегда будет вопросом ограничений. И мы помним разговор, который имели в Вашингтоне перед тем, как получить HIMARS, о том, что США против эскалации. Но сейчас мы получили "зеленый свет", свидетельствующий о том, что Украина имеет право (наносить удары по военным объектам России – ред.), и США ничего против этого не скажут”, – отметила она.

Несмотря на то, что война значительно приблизила Украину к вступлению в НАТО, этот вопрос более политический.

“Мне кажется, что война значительно приблизила нас (к членству в НАТО – ред.), потому что Украина действительно продемонстрировала способность наших Вооруженных Сил, взаимосовместимость с партнерами и союзниками по НАТО, а также нашу готовность бороться за свой выбор. Однако этот вопрос, к сожалению, больше решается в политических кабинетах, а не на военном поле”, – отметила директор безопасности программ Совета внешней политики "Украинская призма".

Отвечая на вопрос, нужны ли Украине переговоры с Россией, на которых настаивают некоторые страны, эксперт по безопасности подчеркнула, что переговоры — это не конечная цель, а инструмент. "Только Украина решает какова наша конечная цель. Каждый конфликт завершается определенным типом переговоров или договоров, потому что нужно подписать какие-то документы. Но вопрос в содержании переговоров. Если мы обсуждаем будущее Украины, то это не переговоры, это больше капитуляция или ультиматум Российской Федерации Если мы обсуждаем российские репарации, то это переговоры, поэтому они не должны быть какой-то мантрой, которую пытаются навязать нам отдельные европейские политики, и нам нужно объяснить, что Украина не против переговоров, потому что мы были на них и в Беларуси. и в Стамбуле, но здесь вопрос в том, о чем договариваться”, - рассказала Анна Шелест.