Война завершится тогда, когда одна из сторон подпишет капитуляцию, выбивание россиян из Украины – это переход в другую фазу, - политексперт Антонюк

Об этом политический эксперт Александр Антонюк заявил в эфире Эспрессо.

"Переломный момент будет очень прост, когда будет доминирование в военной силе – в оружии, в небе, в живой силе. Почему сегодня россияне зашли в Луганской области – десятикратное доминирование над нашей силой и соответственно артиллерия. Как только у нас будут в достаточном количестве высокоточна артиллерия, гаубицы и авиация – ситуация будет взламываться очень серьезно”, – сказал эксперт.

Он также высказался по поводу формата завершения войны.

"Война завершится тогда, когда какая-то из сторон подпишет капитуляцию. Даже если мы выбросим россиян со своей территории - это не значит, что война свершилась. Это может означать, что она перешла в другую фазу. Пока не будут подписаны документы", - добавил документ. Антонюк.

Он отметил, что Украине должны быть выплачены репарации, которые будут растянуты на десятки лет.

"Мы должны в этих документах предусмотреть распад РФ, что республики, которые будут уходить из ее состава, они должны автоматически выходить з внешнним долгом. Это должно стать сегодня стать во главе нашей политической доктрины", - подытожил эксперт.