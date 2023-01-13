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"Война затягивается": глава Минфина Марченко заявил, что Украина нуждается в большей финансовой поддержке Запада

13 января, 2023 пятница
16:51
Экономика Сергей Марченко

Финансовой поддержки со стороны Запада для Украины недостаточно, поскольку война с РФ затягивается. Наша страна нуждается в создании финансово-координационной платформы

Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко написал в своей колонке на Time в преддверии встречи в Давосе.

Чиновник отметил, что в 2023 году дефицит государственного бюджета Украины достигнет $38 млрд. Также он напомнил, что из-за постоянных массированных ракетных обстрелов Украина потребует больше средств на восстановление.

"Поддержка международных партнеров будет играть решающую роль в том, как мы пройдем 2023 год бюджетный год. Мы приветствуем намерение США продолжать предоставлять гранты Украине, а также предложение Европейской Комиссии запустить новую полномасштабную программу макрофинансовой помощи для Украины в 2023 году. Но поскольку война затянется ", – написал Марченко.

Он заявил, что для Украины необходимо создать новую финансово-координационную платформу.

"Идея разработки этой платформы состоит в том, чтобы привлекать страны-члены Большой семерки и международные финансовые учреждения на регулярной основе, чтобы способствовать обмену информацией о ключевых событиях и прогнозах, а также обеспечить своевременное и эффективное направление финансовой помощи от разных доноров", - пояснил Марченко.

  • По данным главы Европейского совета Мишеля, с начала полномасштабного российского вторжения Украина получила от стран Евросоюза около 50 млрд евро помощи.

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