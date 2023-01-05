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"Война закончится – тогда, когда ваши солдаты либо уйдут, либо мы их выгоним": Зеленский обратился к россиянам после предложения Путина о перемирии

5 января, 2023 четверг
22:30
война с Россией

Владимир Зеленский отреагировал на предложение рождественского перемирия от Путина, призвав граждан России обрести смелость "хотя бы на 36 часов во время Рождества освободиться от своего позорного страха перед одним человеком в Кремле"

Об этом он сказал во время вечернего обращения 5 января.

Зеленский обратился к гражданам России на русском языке и напомнил им, что Украина предлагала руководству РФ формулу мира. В частности, она была представлена 15 ноября, а один из ее пунктов предусматривал вывод российских оккупационных войск с территории Украины.

"Это – гарантированный и надежный способ прекратить огонь, человеческие потери и вообще войну. По состоянию на утро того же дня количество убитых российских солдат было 82 тысячи. 12 декабря Россия получила предложение начать выполнение Формулы мира по выводу оккупационных войск именно на Рождество. По состоянию на то день количество убитых российских солдат было почти 95 тысяч. Оба наших предложения руководители вашей страны, видимо, не услышали... Там, где они, видимо, глубоко и не слышны", – сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что на сегодняшний день Россия потеряла в войне в Украине уже почти 110 тысяч своих солдат. Он призвал граждан РФ перестать бояться, если они действительно хотят завершения войны. Потому что так называемое перемирие на Рождество нужно Путину только для передышки перед дальнейшими боевыми действиями. И оно принесет России только большее количество потерь.

"Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне, чтобы продолжить войну с новой силой. А чтобы закончить войну быстрее, нужно совсем другое. Нужно, чтобы граждане России обрели смелость хотя бы на 36 часов хотя бы во время Рождества освободиться от своего позорного страха перед одним человеком в Кремле. Ваш страх перед ним уничтожает вашу страну, которая тоже уже глубоко... но не в бункере", – сказал Зеленский.

Он добавил, что можно окончить войну. Но это значит окончить злость России.

"Даже когда ваши ракеты и дроны не бьют по нашим городам, террор на оккупированных территориях продолжается. Никакие передышки вы украинцам не даете. Людей пытают, бьют током, насилуют. Это продолжается каждый день, пока ваши солдаты на нашей земле. И война закончится – тогда, когда ваши солдаты или уйдут, или мы их выгоним. Поэтому пусть забирают унитазы – они им в пути понадобятся – и возвращаются к себе. ЗА нашу границу. С 1991 года», – добавил он.

  • Глава Кремля Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу на Рождество 6-7 января прекратить огонь на линии фронта в Украине. На эти заявления отреагировали советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк и секретарь СНБО Алексей Данилов.
  • В США и Германии отреагировали на заявления РФ о прекращении огня на Рождество очень похоже: и там, и там считают , что Путину просто нужна передышка

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