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Война закончится, когда Россия столкнется с НАТО, - дипломат Чалый

8 августа, 2023 вторник
08:03
Война с Россией

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015-2019 гг.) дипломат Валерий Чалый считает, что НАТО должно закончить провокации со стороны Путина, и тогда Россия капитулирует

Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Мир циничен и пойдет только на прагматические решения. Очевидно, что миру не нужна долгая война, которую Путин хочет вести к выборам в РФ, а лучше к выборам в США. И Китаю не нужна долгая война, потому что Китай не может реализовать свою цель - быть не вторым в мире с точки зрения экономики. Военном плане китайцы тоже хотят подняться выше, но война не дает им возможность этого сделать.Китайцы постараются не показывать России, что они изменили свою позицию и будут делать определенные шаги. их позиции оптимистично", - заметил Чалый.

По словам дипломата, Украине нужно рассчитывать на достаточные поставки вооружения флота, армии, авиации новейшими системами, которые сохранят жизнь украинцев.

"Нужно санкционное давление на Россию. Расширение круга солидарности политического давления на Россию. Только эти средства дадут результат. Если у нас будет успех, все страны захотят быть частью успеха. Путина забьют ногами во всем мире, как только он проигрывает. Путин цепляется. зубами всего, потому что понимает, что это его конец", - подчеркнул Чалый.

Дипломат также добавил, что задача Украины – перевести формулу врагов в реалии.

"Столкнулись два мира. Наша задача перевести формулу врагов в реалии, а они говорят, что воюют с НАТО. Почему мы не делаем акцент, что это война глобального характера? Это уже не российско-украинская война, это уже глобальная война. Война цивилизаций, которая продолжается на украинской территории, украинскими силами при поддержке оружия от партнеров. Уверен, что война закончится, когда Россия столкнется с НАТО.Это будет тест, когда НАТО проявит силу, все и закончится.Путин хочет небольшой победной войны с НАТО. сделать так, чтобы путинские провокации закончились полным провалом и тогда будет капитуляция России", - отметил Чалый.

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