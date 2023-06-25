Война за путинское наследство официально началась
Сомневаюсь, что за Путина будут умирать, а за Пригожина будут
Если в машину вероятности закачать формальные данные, то на успех Пригожина я бы поставил 5 процентов, то есть почти ничто.
Еще один Стенька Разин или Емелька Пугачев, сколько таких в их истории уже было.
Даже слабое государство, которое уже трещит по швам, но пока внутренним, может справиться с ними.
Ну что такое 25 тысяч боевиков? На весь полицейский и военный аппарат, на всю вертикаль.
Это как если бы батальон на фронте взбунтовался.
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Но если в эту же машину вероятности закачать только субъективные данные, то на победу Пригожина я бы поставил 95%.
Когда большевики захватили власть, их было всего пять тысяч.
Но они были жестокими, жесткими, быстрыми и мотивированными, жили в реальном мире и форматировали его под себя.
И что с того, что у Центральной Рады (которую впоследствии обреченные на поражение большевики свергли) в самом начале под своей рукой было два миллиона украинизированных солдат?
Просто субъективные обстоятельства были не в нашу пользу: имманентно трусливые и бесплодные, вечно догоняющие с постоянно запоздавшими универсалами идеологические мечтатели, не понимавшие общественных трендов и плывшие по течению.
Что-то похожее было и с Керенским.
Путин и его власть, конечно, не мечтатели и вегетарианцы. Чувствуя, что их за ними идет их конец, как загнанные крысы будут биться до последней крови.
Но как раз в этом случае количество армии не важно, тут главное — сколько из этой армии готовы за тебя умереть.
Сомневаюсь, что за Путина будут умирать, а за Пригожина будут.
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Я бы, конечно, на этом этапе желал бы победы Пригожину, но не потому, что это чудовище лучше.
Для каскада. Для домино. Для бикфордового шнура.
Скорее всего, именно этот бунт подавят — на это ресурсов еще хватит.
Но если успеют правильно ими воспользоваться.
Потому что главные события сейчас происходят уже не в Ростове или Воронеже, а в районе МКАД — в дорогих дворцах и роскошных офисах.
Но как бы там ни закончилось на этот раз — бунт Пригожина — это первый ком земли в могилу империи.
Война за путинское наследство официально началась.
Об авторе: Олег Манчура, журналист.
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