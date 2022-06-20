С начала открытого военного вторжения Российской Федерации в конце февраля 2022 года в Украине активизировалась тема конфискации российских активов, пишет интернет-издание "Цензор.НЕТ" .

Уже 3 марта Верховная Рада приняла Закон о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов . На его основании президент Владимир Зеленский вводил в действие решение о принудительном изъятии активов российского Промышленно-инвестиционного банка .

Также президент вносил поправки в Закон о санкциях , позволяющих изымать активы фактически любых россиян.

Украина взяла курс на очищение от всего российского, и российский бизнес – не исключение.

Однако, как свидетельствуют украинские реалии, даже в условиях кровопролитной войны российские деньги все равно не утрачивают способности влиять на отечественную политику и экономику, в частности через коррумпированную судебную систему.

СМИ неоднократно сообщали, как россияне через суды атакуют самые крупные горно-металлургические комбинаты. Следует отметить, что в результате российской агрессии потери металлургического сектора составляют 40% довоенных мощностей (30-40% металлургических мощностей находятся на временно оккупированных территориях). Следовательно, утрата Украиной все еще работающих предприятий и их возможный переход под контроль России может иметь катастрофические последствия для украинской экономики.

В прошлом году СМИ неоднократно сообщали об атаках связанных с кремлем бизнесменов на Полтавский горно-обогатительный комбинат (ГОК). Так, действующий заместитель председателя российской госдумы Александр Бабаков совместно со своим компаньоном Евгением Гинером (президентом Центрального спортивного клуба армии РФ) через подконтрольные оффшорные компании пытаются захватить контроль над украинским ГОКом. И используют для этого судебную систему, которая до сих пор остается нереформированной.

Бабаков известен не только тем, что голосовал за аннексию Крыма , введение войск в Украину и признание Л/ДНР. В настоящее время он находится под санкциями Украины , США и ЕС , в США расследуется уголовное дело за реализацию враждебных политических замыслов против Украины и США.

Гинер также находится под санкциями США . Кроме того, он является партнером российской корпорации "РОСТЕХ" , занимающейся экспортом продукции военного назначения, руководителем которой является давний друг Владимира Путина Сергей Чемезов .

Украинское Государственное бюро расследований прямо называет Бабакова и Гинера главами организационной преступной группы "Лужники" , о чем говорится в совместном расследовании "Схем" (Радио Свобода) и проекте Scanner Project. По заключению ГБР, указанная группа граждан России незаконно получила ряд объектов украинской критической инфраструктуры путем махинаций.

Полтавский ГОК является еще одним критическим для Украины объектом, контроль над которым пытаются захватить кремлевские бизнесмены из лужниковской преступной группы . И для этого широко используется украинская судебная система, отсутствие реформ которой прямо называется одной из ключевых преград на пути к евроинтеграции .

Суды за активы начались еще в далеком 2005 году. Именно тогда четыре оффшорных компании (Trimcroft Services Limited, Emsworth Assets Limited, Gilson Investments Limited и Calefort Developments Limited), которые СМИ связывали с близкими к кремлю бизнесменами Бабаковым и Гиннером , начали процессы о якобы незаконной покупке Полтавского ГОК міжнародною групою компаній Ferrexpo, одним из ключевых акционеров которого является Константин Жеваго.

В 2015-м году указанные дела закончились победой Ferrexpo, что в зрелых судебных системах должно означать невозможность каких-то повторных разбирательств. В демократических странах это называют "принципом верховенства права", когда окончательное судебное решение не может быть отменено , а победитель в судебных баталиях не должен повторно доказывать свою правоту.

Но после окончательного судебного решения связанные с кремлем бизнесмены из преступной группировки "Лужники" решили запустить еще один круг судебных дел.

В 2020 году указанные оффшоры снова подали иск об обжаловании покупки Полтавского ГОКа в 2002 году. Но в результате суд в иске отказал , в очередной раз повторив высказанную судами позицию об отсутствии оснований для передачи украинского предприятия под контроль кремлевских олигархов.

В конце прошлого года в СМИ стали появляться новости о том, что указанные российские "бизнесмены" при возможном участии Игоря Коломойского (являющиеся партнерами Виктора Пинчука в Никопольском ферросплавном заводе, о чем заявлялось ими самими в Высоком суде правосудия в Лондоне) активизировали атаку на ГОК.

При этом, судя по всему, ключевую роль в попытке получить контроль над украинским предприятием должны были сыграть судьи Северного апелляционного хозяйственного суда. И использовать для этого широко известную схему передачи дела на рассмотрение "удобным" судьям путем представления бесконечных отводов судьям, которые были определены системой автоматического распределения судебных дел.

В результате апелляционный суд несколько раз менял коллегию, пока дело не попало на рассмотрение судебной коллегии во главе с Мариной Барсук , женой адвоката Виктора Барсука, ранее бывшего адвокатом Полтавского ГОКа , но впоследствии перешедшего на работу в офис Игоря Коломойского .

По данным сайта "Судебная Власть" , очередное рассмотрение в Северном апелляционном хозяйственном суде дела о предоставлении контроля над Полтавским ГОК бизнесменам, связанным с кремлем, назначено на 23 июня 2022 года.

Судя по составу суда, Марина Барсук уже не участвует в рассмотрении дела. В то же время председательствующим судьей является Людмила Кропивна, которая также была в коллегии судей, на которой в прошлом году остановили свой выбор российские олигархи в результате серии отводов.

Другие судьи коллегии – Марина Руденко и Виктор Шапран также в той или иной степени связаны с Мариной Барсук, поскольку входят в состав одних и тех же коллегий судей .

Марина Руденко известна тем, что в свое время подконтрольная Коломойскому Укрнафта открыто просила передать дела против себя именно этой судье и возражала против допуска к делу других судей.

О Викторе Шапране СМИ рассказывали , как он через окружной админсуд Павла Вовка добивался права на платить налоги со своей зарплаты.

Меж тем ущерб, причиненный Россией Украине, астрономичен. По подсчетам Киевской школы экономики, по состоянию только на 8 июня размер прямого ущерба экономике Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и инфраструктуры составляет $103,9 млрд или 3 трлн грн . И эта цифра будет только расти, поскольку боевые действия продолжаются, ракетные обстрелы не прекращаются, а страна-агрессор продолжает оккупировать украинские территории.

Потери в результате боевых действий имеют объяснение, ведь Украина ничего не отдает без боя. Впрочем, вполне возможны потери таких чрезвычайно важных украинских предприятий, как Полтавский ГОК, и сомнительная с точки зрения закона передача их под контроль друзей Путина, заместителя председателя российской госдумы, голосовавших за войну с Украиной, будет свидетельствовать, что россияне способны уничтожать украинскую экономику без выстрелов вообще . Им для этого достаточно только выбрать "правильного" судью.

16 июня 2022 года Еврокомиссия обнародовала вывод о заявке Украины на членство в ЕС. Одно из озвученных ключевых требований – наконец-то обеспечить верховенство права в Украине.

Очевидно, что западные партнеры и иностранные дипломатические миссии в Украине следят за ситуацией вокруг Полтавского ГОКа, ведь владельцами компании Ferrexpo, в структуру которой он входит , являются сотни крупнейших мировых иностранных инвесторов из США, стран ЕС, других государств мира.

Если в сегодняшних условиях войны с Россией связанные с кремлем и лужниковской бандой олигархи через украинские суды будут захватывать принадлежащие иностранным инвесторам предприятия, это, безусловно, вызовет ряд вопросов к украинской власти.



Василий Мельник, "Цензор.НЕТ"