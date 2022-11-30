Параллели с Украиной очевидны. Украина и Тайвань – демократические страны. У обоих под боком огромные авторитарные режимы (у нас Россия, у них Китай). Путин считает, что Украина – это часть России, а Си Цзиньпин, что Тайвань – это Китай. Наш северный сосед уже 9 месяцев ведет против нас широкомасштабную войну, а Тайвань находится в ожидании нападения. Насколько реальны эти угрозы? Какие украинские уроки использует Тайвань сегодня? Да что еще нас связывает с этим дальним островом? Ответы на эти вопросы я искала во время поездки в Тайвань по приглашению Министерства иностранных дел.

На пороге войны: какие украинские уроки изучили в Тайване

Моя поездка в Тайвань началась в тот день, когда во Львове прощались с погибшим тайваньским солдатом Джонатаном Ценгом. Он был добровольцем батальона "Карпатская сечь", погиб в бою на Луганщине. Мужчина рассказывал, что приехал воевать на стороне добра, за Украину и за родной Тайвань.

“Я здесь потому, что хочу защищать свою страну. Я хочу получить опыт, чтобы защитить Тайвань из Китая. Но перед тем как это сделать, я должен научиться защищать Украину”, — говорил своим собратьям Джонатан.

По данным тайваньских СМИ, сегодня Украину защищают десять добровольцев из Тайваня.

Действительно ли сегодня Тайвань живет в ожидании великой войны? Однозначно ответить на этот вопрос сложно. Жители острова от министров, влиятельных бизнесменов до обычных граждан убеждены, что война Китая против Тайваня маловероятна. А вот в Национальном институте безопасности и обороны Тайваня говорят, что вооруженное вторжение Китая вполне возможно. И если до 24 февраля 2022 к такой угрозе относились скептически, то опыт Украины убедил тайванцев не игнорировать потенциальные угрозы. Это первый украинский урок, который в Тайване усвоили очень хорошо. Так что в возможность войны не верят, но к ней готовятся.

Опыт войны России против Украины тщательно изучается на острове. Успехи украинской армии и волонтеров вдохновляют тайванцев. По данным опроса местного общества стратегических исследований, 70% жителей острова готовы защищать Тайвань в случае китайского военного вторжения. Профессиональная армия Тайваня по численности занимает 30-е место в мире и насчитывает 165 000 личного состава (при населении 23,5 млн). Бюджет вооруженных сил на 2022 год – 16,9 млрд долларов США (2,3% ВВП страны).

К тому же, российское вторжение в Украину существенно усилило в обществе поддержку и понимание необходимости подготовки резервного войска. Все пригодные по состоянию здоровья мужчины, достигшие призывного возраста, проходят военную обучение продолжительностью 4 месяца, а затем ежегодно еще и двухнедельные учения. Сейчас количество резервистов Тайваня составляет 2,3 млн. человек. Патриотизм и мотивация защищать свою землю — еще один украинский урок, усвоенный тайваньцами. Однако они понимают важность международной поддержки и помощи.

“Пример Украины также показал нам, что помощь более полезна ДО начала войны, чем после того, как раздались первые взрывы. Профилактика, подготовка, оружие и обучение военных весят больше, чем военный корабль союзников, который входит в наши воды в случае беды”, - убеждены аналитики Национального института безопасности и обороны Тайваня.

Тайвань в течение длительного времени участвует в обучении с иностранными силами, преимущественно американскими. В июле 2022 г. вооруженные силы Тайваня провели масштабные маневры своих ВМС и военно-воздушных сил. Они отработали, насколько удачно они смогут отразить первую волну гипотетического десанта, если Китай решится на вторжение. Для проведения маневров в море вышли более 20 боевых и военных кораблей всех типов, имеющихся в строю тайваньских ВМС, в том числе эсминцы, фрегаты и ракетные корветы.

"Еще один урок, который мы извлекаем из войны в Украине, это то, что мы должны осознавать возможность ядерного шантажа, и как он влияет на стратегические расчеты как союзников, так и захватчиков", - говорят аналитики Национального института безопасности и обороны Тайваня.

Жители Тайваня внимательно следят за происходящим в Украине. Согласно опросу местной социологической компании, 83% тайванцев убеждены в том, что для того, чтобы "спасти свою страну, нужно за нее сражаться". И это главный урок, который они изучили после полномасштабного вторжения России в Украину.

Полупроводники как тайное "оружие"

Сегодня Тайвань в двадцатке мощнейших экономик мира. За ВВП на душу населения на 13 месте. Именно на Тайване сосредоточена значительная часть мирового производства полупроводников. Это материалы, которые используются по всей электронике. Около 65% всех полупроводников мира производятся на острове.

Представители крупного бизнеса Тайваня убеждены, что агрессия Китая против их страны остановила бы всю мировую индустрию высоких технологий, поскольку полупроводниковая промышленность Тайваня прямо или косвенно определяет 90% мирового производства микросхем, без них не было бы ни смартфона, ни автомобиля, ни медицинского оборудования. И именно этот факт является главной защитой от нападения Китая. Ведь никто в мире не заинтересован в том, чтобы производство остановилось. Это будет иметь колоссальные последствия для экономики всего мира.

Помощь Украине

После вторжения России в Украину правительство Тайваня присоединилось к мировым странам в осуждении РФ и введении экономических санкций в отношении нее. На Тайване проходили многочисленные акции в поддержку Украины, а руководство взялось за сбор пожертвований и гуманитарной помощи украинцам.

"С 24 февраля тайваньский народ и правительство приступили к сбору пожертвований для оказания помощи украинцам. В течение первой недели полномасштабной войны в Украину была отправлена партия медикаментов весом 27 тонн. По просьбе неравнодушных тайванцев мы, Министерство иностранных дел, открыли специальный счет для финансовых пожертвований. В течение месяца мы вместе со обычными людьми собрали около 33 млн долларов и 562 тонны материальной помощи”, - рассказывает Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву.

Фото: Встреча министра иностранных дел Тайваня Джозефа Ву с журналистами

Тайвань неоднократно выделял средства на восстановление украинских городов, в частности, выделил $3 млн Киеву в апреле. Еще $5 млн было выделено медицинским учреждениям, а более миллиона – на восстановление храмов.

“Сейчас в правительстве Тайваня мы проводим очень серьезные разговоры о том, как еще помочь Украине. Особенно перед зимой, которую могут встретить украинцы без электроэнергии и отопления.

Министерство иностранных дел готовит бюджет в размере $56 млн на 2023 год для финансовой помощи украинцам.

Мы намерены поддержать школы, больницы, церкви в Украине, а также работать вместе с нашими партнерами-единомышленниками, такими как Литва, Словакия, Чехия, Польша и т.д., чтобы помочь восстановить и отстроить украинские города и инфраструктуру", - заявил Джозеф Ву.

Министр отмечает, что Тайвань помогает Украине не дожидаясь ничего ответа. Однако не скрывают, что заинтересованы в дипломатическом сближении двух стран.

Украина является демократическим государством. Когда демократия находится под угрозой или подвергается нападениям, тайваньский народ чувствует это очень сильно. Что касается более тесных отношений между Тайванем и Украиной, то мы не ставим никаких условий. Если украинское правительство считает, что оно хочет развивать тесное сотрудничество с Тайванем, это будет приветствовать нас. Но если они хотят иметь больше коммерческих связей между нами, то это тоже приветствуется. В то же время всегда будут люди, тяготеющие к Тайваню или КНР, и это нормально. Но я могу предположить, что после войны связи между Тайванем и Украиной будут более тесными”, - подчеркивает министр иностранных дел Тайваня.

Украинцы в Тайване

Расстояние между Киевом и Тайбеем около 8 тыс. км. Несмотря на такое колоссальное расстояние, на острове существует украинская община. До полномасштабного вторжения РФ в Украину она насчитывала около 100 человек, сейчас, по оценкам наших земляков, в Тайване проживает около 200 украинцев. С начала полномасштабной войны в Тайбэе и других городах регулярно проводятся демонстрации солидарности с Украиной. Организуют акции преимущественно украинцы, однако приобщаются и многие тайванцы.

Украинка Ольга Кулиш проживает в Тайване уже 6 лет. Ее муж Линь Юэ – тайванец. Познакомились в Киеве, обучались вместе в университете Шевченко. Когда началась полномасштабная война, сразу же стали помогать Украине. Создали организацию Команда Тайваня и ввели волонтерский сбор средств и вещей для помощи украинцам.

Фото: Ольга Кулиш (фото с фейсбука)

Ольга связалась со своими бывшими студентами в Киевской области и создала "Команду Тайваня в Украине". Совместно начали максимально распространять новости о ситуации в Украине и давать интервью тайваньским медиа. Уже в мае этого года Команда Тайваня в Украине получила от тайваньских коллег гуманитарную помощь весом 3 тонны (вещи, пищевые продукты, спальные мешки и т.п.). Груз был передан пострадавшим от оккупации районам Киевщины и переселенцам в Белой Церкви.

Фото: гуманитарный груз для украинцев от волонтеров из Тайваня. Фото фейсбук Ольги Кулиш

Новый транш помощи из Тайваня в Украину поступил 24 октября. Это 154 медицинских койки с матрацами для пострадавших от российских обстрелов украинцев. Стоимость одной кровати составляет более 23 тыс. грн. Финансировали этот груз тайваньская частная компания и Пресвитерианская церковь. Логистику и поддержку процесса обеспечила украинская община в Тайване во главе с Ольгой Кулиш и Линем Юэ, а также Команда Тайваня в Украине.

Команда Тайваня уже работает над тем, чтобы вскоре передать очередную партию гуманитарной помощи для Украины.

Вместо выводов

Год назад Election Study Center из национального университета Тайваня провел опрос, согласно которому 63,3% жителей острова идентифицируют себя исключительно как тайванцев, 31,4% - как тайванцев и китайцев, и только 2,7% как китайцев. Большая часть опрошенных предпочитала "статус-кво" без официального объявления независимости Тайваня от Китая, более 30% стремились к независимости в противовес 6,5%, стремящихся к объединению с Китаем. И хотя Тайвань не признан многими странами, де-факто это автономная и независимая страна со своим президентом, парламентом, правительством и другими ветвями власти.

Главная ценность для тайванцев – это демократия. Нападение России на Украину – это угроза всему демократическому миру. В том числе и Тайваня. Ведь тайваньцы понимают, что, имея огромного авторитарного соседа под боком, они могут быть следующими. Несмотря на огромное территориальное расстояние друг друга, сегодня Украина и Тайвань близки ценностно как никогда. Именно поэтому на острове так увлечены Украиной и так болеют за нас. И именно поэтому слова Джонатана Ценга, который сказал, что сражается на стороне добра, так резонируют в тайваньском обществе.

Справка

Тайвань – островное государство с ограниченным международным признанием в Восточной Азии. В первой половине XX века. была однопартийной страной, признанной международным сообществом, имевшей юрисдикцию над материковым Китаем. Со второй половины века является демократическим государством, контролирующим остров Тайвань и несколько мелких островов поблизости.

КНР считает себя единственным правопреемником Китайской Республики, провозглашенной в 1911 году, и таким же единственным правопреемником считает себя Тайвань. Позиция "существует только один Китай" означает, что политическое признание Тайваня означает автоматически непризнание КНР и наоборот.

Сейчас Китайскую Республику Тайвань официально признают всего 14 государств. Хотя де-факто страна поддерживает отношения со многими иностранными государствами. Тайвань является демократической страной с президентско-парламентской формой правления и всеобщим избирательным правом.

Официально США не признают независимость Тайваня, соблюдают политику "единого Китая", признавая лишь Пекин, и имеют дипломатические отношения с ним, а не с Тайбеем, но при этом поддерживают союзнические отношения с Тайванем.

Украино-тайваньские отношения. В 1992 году Украина в рамках политики одного Китая установила дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой (Китаем), что исключает признание Тайваня. В Украине отсутствует представительский офис Тайваня, потому консульские вопросы решает представительство в Варшаве.

В августе глава комитета по международным делам и межпарламентскому сотрудничеству (фракция "Слуга народа") Александр Мережко объявил о создании межфракционного объединения по развитию отношений между Украиной и Тайванем. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву в интервью телеканалу Эспрессо заявил, что г-н Мережко, как ожидается, посетит остров. Однако на Тайвань высокопоставленный парламентарий так и не улетел. Первыми украинскими парламентариями, посетившими Тайвань с 2003 года, стали представители оппозиционных фракций – депутат фракции Голос Кира Рудык и депутат фракции Европейская Солидарность Николай Княжицкий.

Автор: Анастасия Равва, главный редактор телеканала "Эспрессо"