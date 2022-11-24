Война за Белгород. Что на самом деле планируют россияне?
Есть высокая вероятность, что россияне будут инсценировать бой с какой-нибудь мощной ДРГ, в которой, конечно же, россияне одержат победу
Институт изучения войны, а затем ряд российских телеграмм каналов начали активно обсуждать возможность боевых действий под Белгородом. Только одни говорят, что россияне сами что-то организуют под чужим флагом, а другие вполне серьезно говорят, что украинцы не могут наступать на Донбассе и на юге, а потому будут атаковать Белгород.
Есть высокая вероятность, что россияне будут инсценировать бой с какой-нибудь мощной ДРГ, в которой, конечно же, россияне одержат победу
В переводе на человеческий язык это означает следующее:
- есть высокая вероятность, что россияне будут инсценировать бой с какой-нибудь мощной ДРГ, в которой, конечно же, россияне одержат победу. А потом покажут пленных и по этому будет раскручиваться информкампания в РФ;
- те, кто считает, что подобные вещи нужны кремлю для новой волны мобилизации, правы лишь частично. Россиянам нужно показать хоть какие-нибудь победы. Если не выходит на фронте, нужно придумать такую победу.
Поэтому реконструкторы сейчас разрабатывают схемы. Это очевидно что-то новое в военном деле XXI века.
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Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.
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