Институт изучения войны, а затем ряд российских телеграмм каналов начали активно обсуждать возможность боевых действий под Белгородом. Только одни говорят, что россияне сами что-то организуют под чужим флагом, а другие вполне серьезно говорят, что украинцы не могут наступать на Донбассе и на юге, а потому будут атаковать Белгород.

Есть высокая вероятность, что россияне будут инсценировать бой с какой-нибудь мощной ДРГ, в которой, конечно же, россияне одержат победу

В переводе на человеческий язык это означает следующее:

- есть высокая вероятность, что россияне будут инсценировать бой с какой-нибудь мощной ДРГ, в которой, конечно же, россияне одержат победу. А потом покажут пленных и по этому будет раскручиваться информкампания в РФ;

- те, кто считает, что подобные вещи нужны кремлю для новой волны мобилизации, правы лишь частично. Россиянам нужно показать хоть какие-нибудь победы. Если не выходит на фронте, нужно придумать такую победу.

Поэтому реконструкторы сейчас разрабатывают схемы. Это очевидно что-то новое в военном деле XXI века.

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Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

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