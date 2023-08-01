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OPINION

Война все равно была бы. Потому что успешная Украина – угроза и раздражитель для России

Радомир Мокрик
1 августа, 2023 вторник
18:05
Мнение

Поскольку снова вдруг возникло обсуждение "виновные/заслужили" войну украинцы, скажу и своих несколько слов

Первое и ключевое, по-моему – такие сообщения не просто манипулятивные, обобщающие, но прежде всего игнорируют историю. Это меня лично раздражает больше всего.

По моему глубокому убеждению – эта война была неизбежна. По той простой причине, что Россия столетиями заточена на покорение Украины. Ее культура, политика, общество – убеждение, что Украина им "принадлежит" – это одна из основ российского имперского мировосприятия. Откройте любую серьезную историческую книгу – и читайте внимательно.

Поэтому эта война была бы – меняться мог бы только контекст, готовность, реакция. Но не сама суть. Это, кстати, касается и адептов "понавыбирали - вот и имеете войну". Нет, война была бы так или иначе – вопрос, опять-таки в том, как мы были бы к ней готовы и как бы реагировали. Каков бы был контекст. Но текущая политическая ситуация в Украине никак не является причиной войны – причина того, что Россия "собирает земли".

Далее. Мол, если бы у нас было зрелое общество, преодоленная коррупция и т.д. – вот тогда бы все было хорошо. Только дело в том, что война бы все равно была. По той простой причине, что успешная Украина – это как раз угроза и раздражитель для России. Это то, чего она больше всего боится. Поэтому – да, мы без сомнения жили бы в более развитой стране – но это никак бы не отвратило нас от нас российского вторжения.

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Дальше – об обобщении. "Украинцы-то, украинцы это…". Украинцы очень разные. И бросать в одну кучу коррупционеров с теми, кто с ними беспощадно борется, конъюнктурщиков и действительно честных людей – это просто свинство. У нас масса проблем, и подонков хватает. Но за последний год я проехал Украину вдоль и поперек – и увидел столько добра, солидарности и отваги – что мне в голову не пришло бы сказать, что украинцы какие-то не такие. Я знаю сотни достойных людей. И это только в моем пузыре. В конце концов, мы до сих пор именно потому, что у нас нашлось очень много силы воли и отваги.

Да, у нас есть масса системных проблем, с которыми работают достойные люди, и я верю и вижу, что мы двигаемся. Да, хотелось бы скорее, системнее. Но не видеть, какой гигантский путь мы проделали из советского болота за последние тридцать лет, мне кажется, как минимум странным.

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Да, этот путь идет со всеми основами сложной истории, колониального наследия, травмированного совком общества. Поэтому он тяжелый и тягучий. Но я верю, что мы идем.

И последнее – никто не заслуживает Мариуполя, Бучи, Изюма. Никакие обстоятельства этого не могут оправдать. И пытаться переложить вину дикой агрессии на жертву – это цинизм самой высокой марки.

Мы очень непростая страна, с очень непростыми и разными людьми, которых нельзя обозначить одним простым постом. Но я точно знаю, что гигантская часть моих соотечественников за последние полтора года нашла в себе лучшую версию себя и приложила все усилия, чтобы мы, несмотря ни на что, были. Этого нельзя обесценивать.

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Об авторе. Радомир Мокрик, украинский историк, культуролог, научный работник Института восточноевропейских студий на философском факультете Карлового университета в Праге

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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