Украинские беспилотники, атакующие военные объекты Москвы и Подмосковья, начинают коренным образом менять ситуацию. Теперь каждый московит должен понять, что, наконец, война пришла и к ним.

Цена войны для России и ее элит начинает расти. Сейчас ни Рублевка, ни Барвиха, ни Жуковка не будут безопасными местами для тех, кто раньше военные действия мог видеть разве что на экранах своих телевизоров. Им долгие месяцы сообщали, что Российская Федерация выигрывает, сейчас они воочию могут убедиться, что это совсем не так. Комфортная жизнь за стенами своих поместий подходит к своему концу.

Когда российские олигархи и богачи меньшего денежного калибра знали, что война в Украине где-то далеко, это было одно дело. Однако после того, как украинские дроны начали прилетать в Москву, это изменяет для них ситуацию. Реальность войны начала непосредственно приближаться к ним.

Читайте также: Запад решил завершить войну в этом году на поле боя

Не говоря уже о том, что когда-то привилегированные во всем москвичи могут начать прозревать, после того как пока небольшие взрывы становятся действительностью и для них. Украинцы этим освобождают россиян от навеянного им через телеэкраны пропагандистского притворства, что Москва надежно защищена от актов возмездия со стороны Украины.

Следующим прозрением для русского истеблишмента станет то, что Россия ведет войну, которую она не может выиграть, а каждый последующий день ее продолжения лишь приближает крах этого искусственно созданного государства.

Войной в Украине Путин смог нанести Российской Федерации такой имиджевый и экономический ущерб, который не смогли бы нанести ей никакие противники Кремля. Результатом чего явилось критическое ослабление роли и места России на мировой арене, чего ей не удастся восстановить уже никогда.

Постепенно, но безвозвратно война начинает переноситься на территорию России. А атаки на военную инфраструктуру в самой РФ уже не дадут российскому населению возможности наблюдать за войной в Украине издалека. Опасность стала приближаться к ним.

И только тогда, когда россияне хотя бы частично испытают ту боль и страдания, которые они уже почти полтора года причиняют мирным украинцам, возможно, они начнут понимать, какое зло делает Путин в соседней стране, героически борющейся за свою независимость.

Но эта война – не видеоигра, для освобождения своих территорий Украине нужно время. Очень тяжело атаковать укрепленные позиции. Россияне сделали то, что они умеют лучше: копали траншеи и устанавливали минные поля. Отправляя четкое сообщение, если вы хотите вернуть то, что мы отобрали у вас, вам придется вырвать это из наших холодных мертвых рук.

Но Украина уже пробила первую линию обороны на двух своих фронтах. И украинцы продолжают наступление, чтобы не дать России сосредоточить свои резервы, атакуют и уничтожают склад боеприпасов врага. С течением времени все это даст свой накопительный эффект.

Нельзя исключать, что нашим военным командованием будет принято решение сосредоточиться на том, что можно сделать с наименьшими потерями, например, на возвращении Крыма. Парадоксальность этой ситуации состоит в том, что в Кремле меньше всего ждут такого развертывания событий. И когда это произойдет, то освобождение других украинских территорий сможет происходить гораздо быстрее.

Читайте также: У России нет никаких шансов уцелеть

Стоит вспомнить, что Вторая мировая война показала, что происходит, когда корабли вражеского флота уничтожаются. А когда флот выводится из строя, Россия становится уязвимой, и содержание территории оккупированного ею Крымского полуострова будет проблематичным. Поскольку Путин не сможет заменить ни один выведенный из строя корабль ВМС. Нужно сделать так, чтобы цена войны стала неподъемной для диктатора, а ее продолжение невозможно.

Хотя здесь следует учитывать всю опасность ситуации, в которую попал сам Путин. Если он проиграет, может потерять не только власть, но и жизнь. Поэтому российско-украинская война – это фактически война при сохранении власти тирана и его преступного режима.

И здесь для него все нерадостно: ВСУ уничтожили значительную часть российской артиллерии, Москва вынуждена снимать с сохранения и пускать в бой танки 60-летней давности, Российская Федерация имеет потери своих войск в разы больше Украины. А украинская армия не спеша, но методично пробивается через минные поля на временно оккупированном юге. Каждый, кто имеет базовые знания по военному делу и геополитике, понимает, что освобождение украинцами своих территорий не будет легким и быстрым. Однако выбранная Украиной стратегия дает свои положительные результаты и продление контрнаступления делает освобождение всех украинских земель только вопросом времени.

Это марафон, а не спринт. А российская статическая оборона оказалась неспособна остановить наступление украинцев. И это при том, что у нас до сих пор не обеспечен паритет с россиянами в воздушном прикрытии, явно недостаточно танков, а дальнобойная артиллерия нужна ВСУ в гораздо большем количестве.

Коварное вторжение в Украину для России стало самой геополитической ошибкой за всю ее историю. А альянс Москвы с коммунистическим Китаем вообще ставит под вопрос дальнейшее существование РФ в ее границах. Попытки Путина любой ценой расширить Россию путем оккупации Украинского государства, только приведет к поражению московского Голиафа. Ведь дух свободы, большое мужество и профессионализм украинских воинов оказались куда сильнее, чем желание захватчиков присвоить себе чужое.

Сейчас нам нужно время. Поскольку у россиян были долгие месяцы, чтобы выстроить оборонительные сооружения на линии фронта. В Москве знали, что, в конце концов, Украина контратакует, и готовилась к этому. Но ВСУ продолжают наносить удары по линиям снабжения, складам со снарядами и мостам, нанося оккупантам чувствительный ущерб. Когда российские войска на линии фронта не будут иметь в достаточном количестве ни боеприпасов, ни продовольствия, ни воды. И в конце концов, рано или поздно, террористическим московским войскам на передовой останется умереть, сдаться или восстать против Путина.

Читайте также: Конец путинской авантюры

Сегодня война возвращается бумерангом на порог дома россиян, которые никогда и не могли подумать, что она когда-нибудь вообще может задеть их. И появление дронов над Москвой может стать только началом этого необратимого процесса. Далее на очереди Санкт-Петербург, Тверь, Тула, Тамбов, Калуга, Брянск и вся остальная европейская часть всего того, что пока называется Россия.

И если россияне не выйдут массово на улицы с требованиями Путина вывести войска с украинских территорий и прекратить эту кровавую войну, то взрывы на заводе в Сергиевом Посаде станут обыденностью для всей Российской Федерации.

Далее должны быть завод по изготовлению оружия в Туле, Смоленский авиационный завод, который к тому же выпускает радиолокационные системы, ракетные системы и другое военное оборудование, Воткинский завод в Удмуртии, который занимается выпуском баллистических ракет и основной производитель стрелкового оружия в России концерн Калашников. В него входят несколько предприятий, включая "Ижевский механический завод" и компанию Zala Aero, которая разрабатывает и выпускает беспилотники. И еще много подобных интересных для украинских беспилотников военных объектов в Российской Федерации.

Москва и Россия должны почувствовать все то, что испытывает Киев и Украина. А Украина должна продолжать поражать дронами вражеские военные объекты, иначе до россиян так и не дойдет, что у войны две стороны. И что они находятся в зоне впечатления нашего оружия.

Источник

Об авторе. Виктор Каспрук, журналист

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.