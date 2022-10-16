Война войной, а яблоки надо собрать
Вчера, когда сидел на яблоне, на самой верхушке, потому что война войной, а яблоки надо сорвать, оно первый раз и бабахнуло
Осенью я летаю... Зимой пишу, весной путешествую, а летом просто ловлю рыбу. Это когда-то я себе такое придумал, наверное, чтобы самому себе объяснить летнее безделье. Впрочем, это было еще до этой войны, даже до четырнадцатого года...
Так вот, относительно полетов, порой бывало и самолетами, но все же преимущественно в воображении, или просто взглядом вместе с паутинкой бабьего лета. И порой эти полеты заканчивались, как у нас говорят, лицом в лужу...
Почему вдруг об этом вспомнилось? Ведь осень. Тем более вчера, когда сидел на яблоне, на самой верхушке, потому что война войной, а яблоки надо сорвать, оно первый раз и бабахнуло. И действительно, от неожиданности чуть не слетел с той яблони.
Одной ногой на стремянке, коленом на ветке, на шее ведро с яблоками. Только цепче впился в ветку и как раз вовремя. Потому что через какую-то минуту еще дважды подряд бабахнуло, так же звонко и с раскатом, казалось, даже листья задрожали... На войне доводилось слышать похожие "бабахи" не раз, но чтобы у себя на даче, да еще и на верхушке яблони, так впервые.
Внизу никого, только соседка Томашевна на своем участке сажала зимний чеснок, чтобы по народной примете успеть к Покрову, тоже выпрямилась, замерла, прислушиваясь.
– Слышали? – кричит.
– Слышал, – отвечаю.
– Не бойтесь, так наши по их ракетам, – объясняю и ей, и себе для успокоения.
– Ой, как страшно! – вздыхает соседка. – Сестра из Винницы звонила, так, говорит, полдня в подвале просидели… – еще раз вздыхает и возвращается к своему чесноку, как и я к своим яблокам.
Конечно, я слышал, что неподалеку стоят наши пепеошники, не буду называть локации, чтобы случайно не выдать военной тайны, но чтобы слышать их работу, вот так впервые.
г. Тернополь
Специально для Еспрессо.
Об авторе: Александр Вильчинский, писатель, журналист. В 2016-2017 гг. был добровольцем и воевал рядовым бойцом в составе 1 отдельной штурмовой роты ГУК ПС.
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
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