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Война войной, а посевная по плану. Правительство пообещало поддержку аграриям

13 мартa, 2022 воскресенье
23:46
Экономика

Малые и средние агропроизводители с оборотом в EUR20 млн в год в период военного положения смогут получить беспроцентный кредит на 6 месяцев до 50 млн грн под госгарантию на 80% от его суммы для обеспечения посевной.

Об этом аграриям сообщили в Минагрополитике, передает Эспрессо.TV .

"Правительство единогласно поддержало внедрение механизма предоставления государственных гарантий таким сельхозтоваропроизводителям, - принято постановление "О внесении изменений в некоторые акты Кабинета Министров Украины по обеспечению кредитной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям", - говорится в сообщении.

Согласно ему, государство полностью компенсирует процентную ставку по таким кредитам.

По расчетам Минагрополитики, речь идет об агрокомпаниях, которые возделывают до 10 тыс. га.

Ведомство отметило, что для получения кредита субъект предпринимательства должен являться сельскохозяйственным товаропроизводителем в значении, приведенном в законе "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины".

"Заявителям необходимо обращаться в финансовое учреждение, где они обслуживались!" – отметило Минагрополитики.

Как пояснил министр Роман Лещенко, весной аграрии всегда нуждаются в дополнительном финансировании на период посевной, а после начала войны проблема обострилась из-за невозможности реализовать собранный в прошлом году урожай на экспорт, поскольку вся портовая инфраструктура страны заблокирована агрессором.

По оценкам Минагрополитики, общая потребность в средствах на проведение посевной составляет около 100 млрд грн.

Министерство напомнило, что для обеспечения сельхозпроизводителей семенами в посевной в Украине во время военного состояния отменены дополнительные процедуры по сертификации семенного материала и разрешена эксплуатация сельхозмашин без их регистрации.

Кроме того, запущена аграрная платформа Минагрополитики по сбору актуальных потребностей аграриев под посевную в режиме реального времени создана онлайн-платформа для улучшения логистических маршрутов аграриев в условиях военного положения.

  • В ООН убеждены , что нападение России на Украину может привести к глобальному голоду в мире.
  • В МВФ предупреждают , что война в Украине будет иметь существенные глобальные последствия, особенно для соседних государств

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