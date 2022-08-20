Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Я уже пережил фазу затяжной войны в 2014 году и это меня не устраивает. Для нас затяжная война дошла до своего апогея и я ожидаю, что война будет иметь стадию обострения, мы пойдем в атаку и сметем оккупантов. За нами будет победа", - подчеркнул Лысенко.

По его словам, украинские защитники делают все, чтобы Запад предоставил Украине оружие и его вовремя довезли.

"Затяжная война, переговоры и формула "15 лет разговоров о Донбассе и Крыме" меня, как гражданина Украины, не устраивает. Мы держим позиции и не отходим ни на шаг, вгрызаемся в позиции мертво и не двигаемся в глубь Украины", - отметил Лысенко.

21 июля директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину не удастся победить в войне на истощение.

Бывший министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что Украине необходимо внести перелом в войну с РФ , иначе она может продолжаться годами