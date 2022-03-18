Война в Украине: Зеленский выступит перед парламентом Японии 23 марта

Об этом сообщает Reuters, передает Еспресо.TV.

Отмечается, что прямое включение украинского лидера запланировано в среду в 11:00 по Киеву (18:00 по местному времени).

Ранее Зеленский уже выступил в Конгрессе США, парламентах Канады, Великобритании, Польши и в германском Бундестаге.

Фактически каждое из этих обращений вызывало большой резонанс и сопровождалось конкретными сдвигами в пользу Украины.

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