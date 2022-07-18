Война в Украине завершится до полугода и превратится в "замороженный конфликт" - экс-командующий силами НАТО
Бывший верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис считает, что вскоре война в Украине будет происходить по корейскому сценарию 1953 года
Об этом Джеймс Ставридис рассказал в интервью изданию Insider .
Отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис утверждает, что украинско-российская война завершится через 4-6 месяцев.
"Выглядит так, что все идет по сценарию завершения Корейской войны. Нас ждет перемирие, создание милитаризованной зоны, длительная вражда, иными словами, "замороженный конфликт", – прогнозирует Джеймс Ставридис.
По мнению бывшего командующего войсками НАТО, ни одна из сторон не сможет выдерживать интенсивных боевых действий дольше полугода. В то же время Ставридис отметил последние успехи украинцев в войне с российским агрессором благодаря западному вооружению.
Корейская война велась между Северной и Южной Кореями с 1950 по 1953 годы. Конфликт завершился подписанием перемирия, однако страны технически все еще находятся в состоянии войны.
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